의왕시 '종합병원 설립' 경기도 사전심의 최종 승인...2030년 개원 목표

AI 핵심 요약beta
- 의왕시가 14일 의왕해밀리병원 설립 최종승인을 받았다
- 의왕종합병원은 250병상·19개 과로 올 하반기 착공한다
- 의왕시는 2030년 개원을 목표로 행정 지원을 이어가겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
백운밸리 내 250병상·19개 진료과목 규모 (가칭)의왕해밀리병원 건립
김성제 시장 "관내 의료 환경 획기적 개선 기대"
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 (가칭)의왕해밀리병원 설립을 위한 보건복지부 사전심의 승인에 이어 경기도의 의료기관 개설 최종 사전심의 승인을 획득했다고 14일 밝혔다.
시는 지난 4월 보건복지부 승인을 통해 종합병원 설립에 필요한 250병상을 확보한 데 이어 이번 도 사전심의까지 최종 통과하면서 종합병원 설립을 위한 주요 행정 절차를 모두 마쳤다.
백운밸리 도시개발 공공기여사업으로 추진되는 의왕시 종합병원은 학의동 일원 의료복합시설 용지에 들어선다.
건축 연면적 4만 4742㎡(약 1만 3500평), 250병상 규모로 외과·산부인과·소아청소년과 등 19개 진료과목과 응급의료센터를 갖춘 종합병원으로 건립될 예정이며 올 하반기 착공을 목표로 하고 있다.
그동안 의왕시는 관내 대형 의료기관과 응급의료 인프라가 부족해 중증·응급환자 발생 시 시민들이 인근 지자체 의료기관을 이용해야 하는 불편을 겪어왔다.
시는 이번 최종 승인을 계기로 관계 기관 및 사업 시행자와 긴밀히 협력해 후속 절차를 차질 없이 진행하고 오는 2030년 개원을 목표로 행정적 지원을 아끼지 않을 방침이다.
김성제 의왕시장은 "보건복지부에 이어 경기도의 최종 사전심의 승인까지 완료되면서 종합병원 설립이 본궤도에 오르게 됐다"며 "남은 절차를 신속히 진행해 시민들이 가까운 곳에서 수준 높은 의료 서비스를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com