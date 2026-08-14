안양시, 폭염 취약계층 414가구에 맞춤형 냉방 용품 지원

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 14일 저소득 414가구에 냉방용품을 지원했다.
- 총 2000만 원 상당의 선풍기와 냉감패드다.
- 사전 수요조사로 필요한 물품을 선택하게 했다.
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[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 폭염으로 어려움을 겪는 관내 저소득 취약계층 414가구에 총 2000만 원 상당의 맞춤형 냉방 용품을 지원한다고 14일 밝혔다.
시는 이날 오후 시청 접견실에서 '일사천리 지원 사업 여름철 물품 전달식'을 열고 저소득 가구에 선풍기와 여름용 냉감 패드를 전달하기로 했다.
이날 전달식에는 최대호 안양시장을 비롯해 구재관 지역사회보장협의체 민간 공동 위원장, 관내 8개 종합·노인·장애인 복지관장 등 관계자 16명이 참석했다.
안양시 이웃돕기 성금을 재원으로 하는 '일사천리 지원 사업'은 계절과 시기별로 취약계층에게 필요한 물품을 지원하는 민관 협력 복지 사업이다. 시는 지난 봄 신학기 학생 지원에 이어 올여름 지원 대상으로 폭염 취약 가구를 선정했다.
특히 시는 일방적인 물품 지원 방식에서 벗어나 사전 수요 조사를 진행해 대상 가구가 선풍기나 냉감 패드 중 실제 필요한 품목을 선택할 수 있도록 배려했다.
지원 대상은 관내 8개 사회복지시설 이용자 110명과 31개 동 행정복지센터가 추천한 저소득층 304명 등 총 414가구다.
선정된 물품은 각 사회복지시설과 동 행정복지센터를 통해 각 가구에 신속히 전달될 예정이다.
최대호 안양시장은 "기록적인 무더위 속에서 어려움을 겪는 이웃들이 조금이나마 시원하고 쾌적하게 여름을 보낼 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울여 시민들에게 꼭 필요한 맞춤형 복지 정책을 지속해서 펼쳐 나가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com