안양시, 폭염 취약계층 414가구에 맞춤형 냉방 용품 지원

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최대호 시장 "이웃들이 시원한 여름 보내길...현장 맞춤형 복지 지속 확대"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 폭염으로 어려움을 겪는 관내 저소득 취약계층 414가구에 총 2000만 원 상당의 맞춤형 냉방 용품을 지원한다고 14일 밝혔다.

안양시는 폭염으로 어려움을 겪는 관내 저소득 취약계층 414가구에 총 2000만 원 상당의 맞춤형 냉방 용품을 지원한다. [사진=안양시]

시는 이날 오후 시청 접견실에서 '일사천리 지원 사업 여름철 물품 전달식'을 열고 저소득 가구에 선풍기와 여름용 냉감 패드를 전달하기로 했다.

이날 전달식에는 최대호 안양시장을 비롯해 구재관 지역사회보장협의체 민간 공동 위원장, 관내 8개 종합·노인·장애인 복지관장 등 관계자 16명이 참석했다.

안양시 이웃돕기 성금을 재원으로 하는 '일사천리 지원 사업'은 계절과 시기별로 취약계층에게 필요한 물품을 지원하는 민관 협력 복지 사업이다. 시는 지난 봄 신학기 학생 지원에 이어 올여름 지원 대상으로 폭염 취약 가구를 선정했다.

특히 시는 일방적인 물품 지원 방식에서 벗어나 사전 수요 조사를 진행해 대상 가구가 선풍기나 냉감 패드 중 실제 필요한 품목을 선택할 수 있도록 배려했다.

지원 대상은 관내 8개 사회복지시설 이용자 110명과 31개 동 행정복지센터가 추천한 저소득층 304명 등 총 414가구다.

안양시는 폭염으로 어려움을 겪는 관내 저소득 취약계층 414가구에 총 2000만 원 상당의 맞춤형 냉방 용품을 지원한다. [사진=안양시]

선정된 물품은 각 사회복지시설과 동 행정복지센터를 통해 각 가구에 신속히 전달될 예정이다.

최대호 안양시장은 "기록적인 무더위 속에서 어려움을 겪는 이웃들이 조금이나마 시원하고 쾌적하게 여름을 보낼 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울여 시민들에게 꼭 필요한 맞춤형 복지 정책을 지속해서 펼쳐 나가겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com