포천시, 일본군 위안부 기림의 날 기념행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 14일 위안부 피해자 기림의 날 행사를 열었다.
- 청성역사공원 소녀상 앞서 추모편지·공연을 진행했다.
- 백영현 시장은 아픔 기억하고 평화 가치 지키겠다 말했다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 14일 청성역사공원 평화의 소녀상 앞에서 '2026년 일본군 위안부 피해자 기림의 날 기념행사'를 개최했다고 밝혔다.
시에 따르면 이번 행사는 일본군 '위안부' 피해자들의 고통과 용기 있는 증언을 기억하고 인권과 평화의 가치를 되새기기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 백영현 포천시장을 비롯해 포천시의회 김현규 부의장, 최홍화 운영위원장, 포천시여성단체협의회 신현숙 회장, 포천시민사회연대 오상운 상임대표와 육기엽 집행위원장 등이 참석했다.
기념행사는 추모편지 낭독과 악기연주 기념공연 등으로 진행됐으며 부대행사로는 캘리그라피 부채 만들기 프로그램이 진행됐다.
백영현 포천시장은 "이번 기념행사를 통해 피해자들의 아픔과 용기를 기억하고 평화의 소녀상에 담긴 시민들의 뜻을 되새기는 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 아픈 역사를 기억하고 인권과 평화의 가치가 우리 사회에 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
일본군 위안부 피해자 기림의 날은 '일제하 일본군위안부 피해자에 대한 보호 지원 및 기념사업 등에 관한 법률'에 따라 매년 8월 14일로 지정된 법정기념일이다.
asj7376@newspim.com