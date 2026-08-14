송형곤 의장, 위안부 기림의 날 기념식 참석…"인권 역사 계승"

AI 핵심 요약beta
- 송형곤 의장, 14일 위안부 기림의 날 행사 참석했다
- 송 의장, 김학순 증언을 평화·연대 출발점이라 평가했다
- 전남광주시의회, 인권과 평화의 사회 만들겠다 다짐했다
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[무안광주강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 송형곤 전남광주통합특별시의회 의장이 일본군 위안부 피해자 기림의 날 기념식에 참석해 평화와 인권의 가치를 되새겼다.
14일 전남광주시의회에 따르면 송 의장은 전날 전일빌딩에서 '용기 있는 증언에서 평화와 연대의 발걸음으로'를 주제로 열린 행사에 참석했다.
송 의장은 기념사에서 "1991년 8월 14일, 고 김학순 할머니가 오랜 두려움의 벽을 깨고 세상 앞에 나선 용기 있는 공개 증언은 침묵 속에 닫혀 있던 진실의 문을 열었다"고 설명했다.
이는 "피해자분의 존엄과 명예를 회복하기 위한 굳건한 연대의 출발점이 됐다"고 평가했다.
송 의장은 "기억이 연대가 될 때 비로소 세상을 바꾸는 힘이 생긴다"며 "전남광주시의회는 그 숭고한 용기와 연대의 의지를 계승해 역사의 정의를 바로 세우는 데 앞장서겠다"고 다짐했다.
특히 "억압받는 이의 목소리에 귀 기울이고 고통받는 이와 함께하며 더 나은 세상을 향해 변화를 이끌어 온 전남·광주의 시민정신으로 인권과 평화가 일상이 되는 사회를 만들어 가겠다"고 공언했다.
ej7648@newspim.com