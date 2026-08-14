日매체, 하영 증조부 논란에 "현대판 연좌제"…서경덕 "비판할 자격 있나"

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일본 매체 "만난 적도 없는 증조부 과거로 비판" 주장

서경덕, 강제동원·위안부·독도 문제 거론하며 반박

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 하영의 증조부 안상호를 둘러싼 친일 행적 논란과 관련해 일부 일본 매체가 한국 내 비판 여론을 '현대판 연좌제'라고 주장하자 서경덕 성신여대 교수가 반박에 나섰다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 친일인명사전. [사진=서경덕 교수팀]2026.08.14 taeyi427@newspim.com

14일 서 교수는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 일본 언론의 관련 보도를 언급하며 "일본 언론이 이런 비판을 할 자격이 있나"라고 지적했다.

앞서 일본 매체 JB프레스는 지난 12일 '왜 한국은 친일파의 자손을 용서하지 않는가'라는 취지의 칼럼에서 하영의 증조부를 둘러싼 논란을 다뤘다.

매체는 한국 연예계에서 '친일파의 자손'이라는 점이 일종의 낙인으로 작용한다고 주장했다. 특히 하영이 직접 만난 적도 없는 증조부의 과거 행적을 이유로 비판받는 상황을 이해하기 어렵다는 취지의 견해를 내놨다.

후지TV 객원 해설위원인 가모시카 히로미 교수 역시 별도의 칼럼을 통해 한국 사회의 친일 문제를 언급했다. 그는 과거사를 기억하는 것과 별개로 증조부를 둘러싼 의혹으로 광고가 비공개 처리되는 상황을 '현대판 연좌제'라고 주장했다.

이에 서 교수는 일본의 과거사 문제를 거론하며 해당 주장을 비판했다.

그는 "강제동원에 관한 역사를 왜곡해 유네스코 세계유산에 등재시킨 나라가 어디인가"라며 일본군 위안부 피해자에 대한 사죄와 배상 문제도 함께 언급했다.

이어 일본의 독도 영유권 주장도 지적하며 "일본 언론은 스스로 올바른 역사 인식을 갖고 행동한 후 다른 나라를 비판하라"고 말했다.

taeyi427@newspim.com