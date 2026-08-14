경과원, 경기도 섬유·패션기업 23개사 미국시장 진출·수출마케팅 지원

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미국 라스베이거스서 10~12일 열린 '2026 추계 라스베이거스 매직쇼' 공동관 운영

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 지난 10일부터 12일(현지시간)까지 미국 라스베이거스에서 열린 '2026 추계 라스베이거스 매직쇼(MAGIC Las Vegas)'에서 공동관을 운영하며 경기도 섬유·패션기업 23개 사의 미국시장 진출과 수출마케팅을 지원했다고 14일 밝혔다.

경기도 공동관 전경. [사진=경과원]

'2026 추계 라스베이거스 매직쇼'는 150여 개국 800여 개 브랜드가 참여하는 세계 최대 의류·액세서리 트레이드쇼 중 하나다.

전시회에는 도내 섬유·패션기업 23개 사의 기능성·친환경 원단과 지속가능 소재 제품 등을 선보여 경기도 섬유제품의 경쟁력을 알리고 신규 바이어 발굴에 나섰다.

경과원은 바이어 발굴과 상담, 샘플 대응, 후속 협상 등 현지 밀착형 수출마케팅을 지원했다.

현지 시장 진출을 위한 협력 기반도 강화했다.

경과원은 전시회 기간 LA 한인의류협회(KAMA)와 업무협약을 체결하고 도내 섬유·패션기업의 미국시장 진출을 공동 지원하기로 했다.

LA 한인의류협회는 LA를 중심으로 활동하는 한인 의류·패션산업 경제단체로 현지 바이어 연계와 산업정보 제공 등 기업 지원사업을 추진하고 있다.

양 기관은 ▲미국시장 진출 및 수출 확대 지원 ▲미국 바이어 발굴 및 비즈니스 매칭 ▲미국 패션시장 정보 및 산업동향 공유 ▲양 기관 네트워크를 활용한 기업 교류 및 공동사업 발굴 등에 협력하기로 했다.

경과원은 이번 협약을 계기로 현지 기관과의 협력체계를 지속 확대하고 도내 섬유·패션기업의 미국시장 진출을 위한 후속 마케팅과 수출 연계를 강화할 계획이다.

현창하 경과원 미래신산업부문 상임이사는 "이번 매직쇼는 도내 섬유·패션기업 23개사가 미국 현지에서 제품 경쟁력을 알리고 새로운 시장 진출 가능성을 확인한 자리였다"며 "LA 한인의류협회와의 협력을 계기로 현지 바이어 발굴과 기업 매칭을 강화하고 도내 기업의 실질적인 수출 성과로 이어질 수 있도록 후속 지원을 확대하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com