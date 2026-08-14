"수원 관광지·공공시설 미리 둘러 보세요"…'수원360°투어' 서비스

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 14일 수원360°투어 서비스를 시작했다.
- 남수헌과 영흥수목원 내부를 360°로 미리 볼 수 있다.
- 시는 관광·공공시설 등으로 콘텐츠를 확대하겠다 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
스마트폰·PC로 실제 현장 둘러보듯 확인
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 관광지와 공공시설의 내부 및 주변 공간을 360° 화면으로 미리 둘러 볼 수 있는 '수원360°투어' 서비스를 시작했다고 14일 밝혔다.
수원360°투어는 스마트폰과 개인용컴퓨터(PC)로 실제로 현장을 둘러보듯 시설 내부와 주변 공간을 확인할 수 있는 실감형 공간정보 서비스다.
수원시는 남수헌과 영흥수목원을 시작으로 서비스를 제공한다.
민간 지도 플랫폼에서 제공하기 어려운 공공시설 내부 공간과 로드뷰 미제공 구간을 중심으로 콘텐츠를 제작했다.
360° 파노라마 기획·촬영부터 얼굴·차량번호 등 개인정보 편집, 인공지능(AI)을 활용한 파노라마 코딩, 생활지리정보 시스템 연계까지 전 과정을 직원들이 수행해 별도의 신규 예산 없이 서비스를 구현했다.
서비스는 모바일·태블릿 등 다양한 기기에서 이용할 수 있으며 수원시 생활지리정보에서 확인할 수 있다.
수원시 관계자는 "수원360°투어로 시민과 관광객들이 필요한 공간정보를 더 쉽고 편리하게 확인할 수 있길 바란다"며 "시민 수요를 반영해 관광·공공시설·재난안전 등 다양한 분야로 콘텐츠를 확대하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com