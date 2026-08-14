과천시 '위례~과천 광역철도' 주민설명회 내달 2일 개최

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 14일 위례과천선 주민설명회를 2일 연다했다
- 설명회는 전략환경영향평가서 초안을 설명하고 의견을 듣는다
- 시는 주암지구 정거장 등 시민 의견을 국토부에 전달한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 내달 2일 오후 7시 과천시청 대강당에서 '위례~과천 광역철도 민간투자사업 전략환경영향평가서(초안) 주민설명회'를 개최한다고 14일 밝혔다.
시에 따르면 이번 설명회는 '환경영향평가법'에 따라 사업의 전략환경영향평가서 초안 주요 내용을 주민들에게 상세히 알리고 현장 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.
위례과천선은 정부과천청사에서 서울 양재시민의숲을 거쳐 압구정과 법조타운을 잇는 총연장 28.25㎞의 광역철도 건설 사업이다.
현재 제시된 계획안은 과천지구와 주암지구 등 주요 교통 수요 지역을 경유하며 전 구간을 지하에 설치하는 방안으로 추진 중이다.
과천시는 그동안 시민들의 이용 편의성과 접근성을 높일 수 있도록 주암지구 내 정거장 위치 선정을 두고 지속해서 의견을 내왔다.
시는 이번 주민설명회에서 수렴된 시민들의 다양한 의견과 요구사항을 국토교통부에 적극적으로 전달하고 협의해 향후 사업계획에 반영되도록 할 방침이다.
신계용 과천시장은 "위례과천선은 과천의 광역교통망 개선과 과천·주암지구의 신규 교통 수요에 대응하기 위한 핵심 사업"이라며 "설명회를 통해 시민들의 목소리가 충분히 전달되고 시의 요구사항이 최종 반영될 수 있도록 국토교통부와 적극적으로 협의하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com