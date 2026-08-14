대전맹학교 "대형 전기 통학버스 도입...이동 편의·안전 강화"

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휠체어 리프트 등 갖춘 차량 내년 2월 운행 예정

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전맹학교가 지역 학교 가운데 처음으로 휠체어 리프트를 갖춘 대형 전기 통학버스를 도입한다.

14일 대전맹학교에 따르면 장애학생의 안전하고 편리한 통학을 위해 기존 30인승 중형 통학버스를 대형 전기버스로 교체하기로 했다.

대전맹학교가 휠체어 리프트를 갖춘 대형 전기 통학버스를 도입한다. [사진=대전맹학교] 2026.08.14 vincent977@newspim.com

학교는 지난 10일 구매 계약을 체결했으며 새 차량은 내년 2월 납품될 예정이다.

새 통학버스에는 휠체어 이용 학생의 안전한 승·하차를 위한 리프트와 휠체어 1대 탑승 공간이 마련된다.

차량 규모를 확대하고 장애학생의 이동 특성을 고려한 편의설비를 갖춰 통학 안전성과 편의성을 높이고 보다 쾌적한 통학환경을 조성할 것으로 기대된다.

친환경 차량 도입에 따른 재정 부담도 줄어들 전망이다. 올해 무공해차 구매보조금 기준 해당 차종에는 환경부 국고보조금 7889만원과 대전시 보조금 2366만원 등 총 1억255만원의 구매보조금이 지원된다. 실제 지원금은 차량 출고·등록 후 관련 기준에 따른 신청과 심사를 거쳐 최종 확정된다.

학교는 전기버스 운행을 통해 탄소배출과 대기오염물질을 줄이는 등 친환경 통학환경 조성에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

문성준 교장은 "이번 전기 통학버스는 친환경 차량 전환과 함께 장애학생의 이동 편의와 안전까지 고려했다는 점에서 의미가 크다"며 "학생 한 명 한 명의 특성과 교육 현장의 필요를 세심하게 살펴 모두가 안전하고 편리하게 통학할 수 있는 교육환경을 만들어가겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com