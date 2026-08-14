AI 핵심 요약beta
- 경북도는 5급 승진 대상자 70여명을 14일 발표했다
- 문화산업과 강성희 등 행정·경제·복지 인사가 포함됐다
- 산림·환경·보건·농업 분야까지 폭넓게 승진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆ 5급 승진
▲문화산업과 강성희▲행정지원과 강진태·서정인▲투자유치단 권경아·남건규▲저출생대책과 김성호·이예경▲경제정책노동과 류주숙·문성진▲대학청년과 박근철▲자치경찰총괄과 방종덕▲도로철도과 소윤서▲마을주택재창조사업단 손익민▲지방정부정책과 신민경▲기후환경정책과 심영수▲미디어담당관실 안순모▲산불피해재창조사업단 윤중모▲에너지정책과 이성희▲정책기획관실 이원영▲여성가족과 이정윤▲민생경제과 이준석▲회계관리과 장경진▲예산담당관실 장 현▲기업지원과 정성융▲인재복지과 황창식▲세정담당관실 김기수·박대성▲정보통신담당관실 남수민·심명옥·안지홍▲감사관실 배수정·김진일▲사회복지과 김현미▲소재부품산업과 박정호▲교통정책과 변상철▲미래에너지수소과 금정연▲농업유통과 박신연▲스마트농업혁신과 윤수정▲농업대전환과 황경욱▲축산정책과 박명수▲산림정책과 김진미·황현두▲산불피해재창조사업단 신은주▲산림소득과 윤영주▲동물방역복지과 이승은▲동물위생시험소 제소량▲해양레저관광과 서성배▲해양수산정책과 정강진▲보건정책과 최지영▲공공의료과 최효주▲통합돌봄과 강미경▲기후환경정책과 김영오▲환경관리과 김혜진·손명희▲자연재난과 김창욱▲도로철도과 박병호·이제형▲수자원관리과 정대원▲건축디자인과 서운식▲유기농업연구소 권오훈▲농식품환경연구과 김민기▲봉화약용작물연구소 김병성▲영양고추연구소 이상석▲생물자원연구소 전수경▲기후환경정책과 하미선▲감염병조사과 김민혁▲산업폐수과 김보은▲수계조사과 김상호▲보건환경연구원 북부지원 이기창▲대기질평가과 이병근
[경북=뉴스핌] nulcheon@newspim.com