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[기고] 화물차 적재불량, 기술과 제도로 더 촘촘하게 막아야

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  • 고속도로 적재불량으로 대형사고가 잇따랐다
  • 최근 3년 낙하물 54만건 넘어 위험이 컸다
  • 도로공사 AI단속 강화하고 운전자 점검 당부했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김명기 한국도로공사 수도권본부장

고속도로에서 앞차의 화물이 떨어지는 순간 뒤따르던 차량에게 주어진 시간은 찰나에 불과하다. 특히 시속 100㎞ 안팎으로 달리는 고속도로에서는 철근이나 화물의 낙하가 곧 대형 사고로 이어질 수 있다.

실제 지난 8월 6일 평택제천고속도로 송탄IC 인근에서는 화물차에서 떨어진 철선 다발을 뒤따르던 차량 3대가 잇따라 충격해 1명이 숨졌고 지난 3월 20일 영동고속도로 월곶JCT 부근에서도 떨어진 코일 철근을 정리하던 화물차 운전자가 후속 차량에 치여 목숨을 잃었다.

김명기 한국도로공사 수도권본부장.

숫자로 보면 문제의 심각성은 더욱 분명하다. 최근 3년간 고속도로에서 수거된 낙하물은 총 54만 건을 넘는다. 연간 수거 건수는 2023년 20만913건에서 2025년 16만8632건으로 감소했지만 여전히 하루 평균 460건이 넘는 낙하물이 수거되고 있다. 수거 건수는 줄고 있지만 낙하물로 인한 사고의 위험까지 줄어든 것은 아니다.

화물차 적재불량은 단순한 교통법규 위반이 아니라 고속도로를 이용하는 모든 사람의 안전과 직결된 문제다. 낙하물을 피하려는 운전자뿐 아니라 사고 현장을 수습하는 도로 작업자까지 위험에 노출될 수 있다. 따라서 이 문제를 운전자의 주의에만 의존하기보다 위험 차량을 효과적으로 찾아내고 사전에 사고를 차단하는 촘촘한 안전관리 체계가 필요하다.

한국도로공사 수도권본부는 이를 위해 스마트 기술을 활용한 적재불량 예방과 현장 단속을 강화하고 있다. 현재 영업소 진입부 61개소에 AI 기반 적재불량 적발시스템을 구축해 운영하고 있으며 고속도로 노선에는 AI 영상분석 기술을 적용한 이동설치형 시스템도 개발해 운영하고 있다.

화물차 적재불량 사고. [사진=한국도로공사 수도권본부]

법규 위반이 잦은 지점의 갓길 가드레일 밖에서도 지정차로 위반, 후부 안전판 훼손 등 주요 화물차 법규 위반 사항을 자동으로 확인해 단속 사각지대를 줄이고 있다.

고속도로순찰대와의 합동 단속도 월 1회 이상 실시하고 있다. 적재물 낙하 차량에 대해서는 현행 법령에 따라 운전자뿐 아니라 운송사업자까지 관계기관에 적극 고발하고 현장의 실효성을 높일 수 있는 제도적 보완에도 힘을 보탤 계획이다.

처벌은 누군가를 탓하기 위한 것이 아니라 같은 사고가 반복되지 않도록 안전수칙 준수를 이끌어내기 위한 수단이어야 한다. 그러나 기술과 단속만으로 안전을 완성할 수는 없다. 출발 전 화물의 상태를 한 번 더 확인하고 화물의 종류와 특성에 맞는 덮개와 결속 장비를 사용해 단단히 고정하는 운전자의 실천이 중요하다.

화물차 적재불량 사고. [사진=한국도로공사 수도권본부]

고속도로의 안전은 우리 모두의 실천에서 시작된다. 한국도로공사도 모두가 안심하고 달릴 수 있는 '모두의 삶을 지키는 도로'를 만들어 가겠다.

※ 외부 필진 기고는 본사 편집 방향과 다를 수 있습니다.

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