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[금주 재판일정] 오세훈 '명태균 여론조사 대납' 항소심 첫 공판

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  • 오세훈 서울시장 항소심 첫 공판이 21일 열린다.
  • 1심은 정치자금법 위반 일부를 유죄로 보고 벌금 1000만원을 선고했다.
  • 조태용 전 국정원장 2심 선고와 남산 곤돌라 소송도 잇따른다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

조태용 '계엄 직무유기·위증' 2심 선고
남산 곤돌라 항소심 선고…'12ｍ 제한' 쟁점

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 이번 주 법원에서는 1심에서 시장직 박탈형을 선고받은 오세훈 서울시장의 정치자금법 위반 항소심 첫 공판이 열린다. 12·3 비상계엄 관련 직무유기 및 위증한 혐의를 받는 조태용 전 국정원장의 항소심 선고기일도 예정됐다.

16일 법조계에 따르면 오는 21일 오후 서울고법 형사 7부(재판장 구회근)는 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김한정 씨의 항소심 첫 공판을 연다.  

오세훈 서울시장 [사진=뉴스핌DB]

◆ 오세훈 정치자금법 항소심 첫 공판…1심은 '시장직 박탈형' 

오 시장은 지난 2021년 서울시장 보궐선거를 위한 국민의힘 당내 경선 전 정치브로커 명태균 씨에게 여론조사 결과를 10차례 받아 후원자였던 김 씨에게 3300만원 상당의 비용을 대신 내게 한 혐의로 지난해 재판에 넘겨졌다. 

1심은 지난달 11일 여론조사 10차례 중 5개를 유죄로 판단했다. 즉 특검의 공소사실 3300만원 중 2100만원은 유죄로, 1200만원은 무죄로 보고 공직자격 박탈형인 벌금 1000만원을 선고했다. 

선출직 공직자는 정치자금법 제57조에 따라 같은 법 위반으로 벌금 100만원 이상(집행유예 포함)의 형이 확정되면 5년간 공무담임이 제한돼 취임하거나 임용될 수 없다. 따라서 형 확정 이전에 취임·임용된 경우에는 퇴직해야 한다.

1심 재판부는 "이 사건에서 부정수수된 정치자금이 2100만원으로 적지 않고 공직선거법상 금지된 후보자 의뢰 여론조사의 공표보도를 실현하려는 목적도 결부돼 죄질이 좋지 않다"며 "공직자격 상실형 선고가 불가피하다"고 판시했다. 오 시장 측은 판결에 불복해 즉시 항소했다. 

특검법의 신속 재판 규정(1심 기소일로부터 6개월, 2·3심 전심 선고일로부터 3개월)에 의하면 늦어도 내년 1월 전후에는 대법원의 최종 판단이 이뤄질 것으로 관측된다. 

오 시장에게 벌금 100만원 이상 형이 2027년 1월 대법원에서 확정될 경우, 오 시장은 2030년에 치러질 제22대 대통령선거에 출마할 수 없다.

◆ 정치인 체포 지시 보고도 묵살 의혹…조태용 항소심서 유무죄 판단 바뀔까

오는 19일 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 직무유기 등 혐의를 받는 조 전 원장의 2심 선고기일을 진행할 예정이다.

조태용 전 국가정보원장. [사진=뉴스핌 DB]

조 전 원장은 ▲직무유기 ▲국정원법 위반 ▲위증(탄핵심판 변론기일) ▲허위공문서 작성·행사 혐의로 재판에 넘겨졌다.

그는 지난 2024년 12월 3일 홍장원 전 국정원 1차장에게 이재명 당시 더불어민주당 대표, 한동훈 당시 국민의힘 대표 등 주요 정치인 체포 지시 보고를 받고도 국회에 알리지 않은 혐의, 국정원 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상을 국민의힘 측에 제공한 혐의를 받는다. 지난해 2월 윤석열 전 대통령의 탄핵심판 변론기일에 '계엄 관련 문건을 받은 적 없다'고 허위 증언하고, 이 내용을 국정원 명의 공문서에 담아 국회에 제출한 혐의도 있다.

1심 재판부는 조 전 원장의 직무유기·국정원법 위반 혐의는 증거가 부족하다며 무죄로 판단했다. 다만 위증과 허위공문서 작성 및 행사 혐의 일부만 유죄로 판단해 징역 1년6개월을 선고했다.

항소심에서 특검 측은 1심과 마찬가지로 징역 7년을 구형했다. 특검 측은 "피고인은 비상계엄을 정당화하고 (윤석열 전 대통령의) 정치인 체포 지시 사실을 정당화하려 했다"고 언급했다. 조 전 원장 측은 혐의를 전면 부인했다.

또 남산 곤돌라 도시관리계획 취소 소송 등 주요 사건 선고 공판도 연이어 열린다. 

오는 20일 서울고법 행정7부(재판장 권순형)는 남산 케이블카 운영사인 한국삭도공업이 서울시를 상대로 제기한 도시관리계획결정 처분 취소소송 2심을 선고한다.

남산은 60년 이상 한국삭도공업이 운영하는 남산 케이블카가 독점하고 있다. 이에 서울시는 2009년 2016년 남산 곤돌라를 도입하려고 시도했으나 좌절됐다.

서울시가 추진하는 남산 곤돌라 공사 사업 [조감도=서울시]

지난해 2월 서울시는 남산 곤돌라 설치 계획을 수립하고 도시계획시설결정(선행결정)을 마쳤지만, 같은 해 9월 한국삭도공업 등은 '서울시가 곤돌라 사업을 위해 도시자연공원구역 해지 기준에 맞지 않는 용도구역 변경을 설정했다'며 취소 소송을 냈다.

1심은 서울시가 남산 곤돌라 사업 추진을 위해 용도구역을 변경한 것이 위법하다며 원고 일부 승소 판결을 내렸다.

현행 공원녹지법령에 따르면 도시자연공원구역 내에서 높이 12m를 초과하는 건축물·공작물을 설치할 수 없다. 서울시는 12m가 넘는 곤돌라 지주 설치를 위해 해당 부지를 도시자연공연구역에서 제외하고 근린공원으로 변경했으나, 1심 재판부는 서울시가 공원녹지법상 도시자연공원구역 해지 기준을 준수하지 않았다며 한국삭도공업 손을 들어줬다.

1심 재판부는 "이 사건 결정은 쟁점구역을 도시자연공원구역에서 해제하는 등의 내용임에도 공원녹지법 시행령 제25조 제1항 제3호(쟁점조항)의 요건을 갖추지 못해 위법하다"며 "피고(서울시)는 궤도 시설 설치 시 높이 제한 규정이 적용되지 않아 12m를 초과하는 지주 설치가 가능하다고 주장하나, 이를 받아들이기 어렵다"고 봤다.

100wins@newspim.com

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최태원, 재상고…대법서 재심리 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장에게 9440억원의 재산분할금을 지급하라는 서울고법 파기환송심 판결에 불복해 대법원에 재상고했다. 최 회장 측은 14일 오후 늦게 법원에 상고장을 제출했다. 최 회장 측은 "최태원 회장은 여러 사정을 고려해 고심 끝에 상고장을 제출했다"며 "주주들과 그룹 경영에 대한 부정적 영향을 최소화하겠다는 자세로 향후 절차에 임하겠다"고 밝혔다. 앞서 지난달 24일 서울고법 가사1부(재판장 이상주)는 최 회장과 노 관장의 재산분할 파기환송심 선고기일을 열고 "최 회장이 노 관장에게 9440억원과 판결 확정 다음 날부터 지급일까지 연 5%의 이자를 지급하라"고 선고한 바 있다. 재산분할금 9440억원 기준 지연이자는 1년에 약 472억원이다. 한 달로 환산하면 약 39억3300만원, 하루 기준으로는 약 1억3000만원에 달한다. 민사소송법상 상고·재상고 제기 기간은 판결서가 송달된 날부터 14일이다. 이 사건의 파기환송심 판결서는 지난 1일 0시 양측에 송달됐는데, 송달 당일을 기한 계산에 포함하면 재상고 기한은 14일 오후 11시 59분까지였다. 최 회장 측의 재상고 결정에 따라 최 회장이 노 관장에게 지급해야 할 재산분할 등의 파기환송심 판결은 확정되지 않고 대법원에서 다시 심리된다. 대법원은 파기환송심이 앞서 제시한 법리와 취지를 충실하게 반영했는지, 재산분할 비율 산정 과정에 법리 오해 부분은 없는지 등에 대해 심리할 방침이다. 대법원 판단 전까지 파기환송심 판결은 확정되지 않는다. 한편 두 사람은 노 관장이 미국 시카고대 유학 중 인연을 맺고 1988년 청와대 영빈관에서 결혼해 슬하에 세 자녀를 뒀다. 다만 최 회장이 2015년 한 일간지에 혼외 자녀의 존재를 공개해 파경 사실을 알렸다. 이후 2017년 7월 이혼 조정을 신청했지만 결렬됐다. 이듬해인 2018년 노 관장을 상대로 이혼소송을 제기하자 노 관장도 이혼에 응하겠다며 2019년 12월 맞소송했다. 1심 재판부는 '최 회장이 노 관장에게 재산분할로 현금 665억원과 위자료 1억원을 지급하라'고 판단했지만 양측 모두 불복했다. 반면 2심 재판부는 최 회장이 보유한 주식회사 SK 지분도 재산분할 대상이라고 보고 재산분할 수준을 대폭 늘어난 1조3808억원으로 판단했다. 위자료 역시 크게 늘어난 20억원을 지급하라고 판결했다. 노 관장의 아버지인 노태우 전 대통령의 '300억원 비자금'이 SK그룹 성장에 상당 부분 기여한 점, 노 관장의 가사와 자녀 양육 등이 가정에 기여한 부분이 있다고 본 결과다. 지난해 10월 대법원은 위자료 20억원은 확정했지만, 재산분할은 파기환송하고 서울고법에 돌려보냈다. 노 전 대통령의 비자금은 불법 자금이라 노 관장의 기여로 평가할 수 없다고 봤다. 파기환송심 재판부도 이런 판단을 유지했다. 100wins@newspim.com 2026-08-15 00:04
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美 AI 기업들, 사용료 파격 인하 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 오픈AI, 앤스로픽 등 미국의 선도적 인공지능(AI) 기업들이 가격 경쟁력을 앞세운 중국산 AI 모델의 추격을 저지하기 위해 잇따라 대규모 가격 인하에 나섰다. 파이낸셜타임스(FT)는 14일(현지시간)  데이터 분석 업체 실리콘 데이터(Silicon Data)의 토큰 가격 지수를 인용해, 7월 중순 이후 미국 주요 AI 기업들이 고객에게 부과하는 모델 이용 가격이 25% 가까이 급락했다고 보도했다. 이 같은 '가격 전쟁'은 문샷, 딥시크 등 중국 AI 개발사들이 저렴하고 성능이 뛰어난 모델을 앞세워 실리콘밸리부터 유럽에 이르기까지 시장 점유율을 빠르게 확대하는 가운데 발생했다. 클로드 페이블 로고 [사진=블룸버그] 최근 오픈AI는 자사 모델 중 "가장 빠르고 경제적인" 'GPT-5.6 루나(Luna)'의 이용 가격을 80% 전격 인하했다. 입력 토큰당 가격은 100만 개당 1달러에서 0.20달러로, 출력 토큰은 6달러에서 1.20달러로 크게 낮췄다. 앤스로픽 역시 최상위 모델인 '페이블(Fable) 5'의 절반 가격에 이용할 수 있는 '클로드 오퍼스(Opus) 5'를 출시했다. 입력 100만 토큰당 5달러, 출력 25달러 수준이다. 앤스로픽은 당초 오는 9월 예정됐던 '소넷 (Sonnet) 5' 모델의 가격 인상 계획도 철회했다. 미국 빅테크의 이 같은 행보는 최고 성능 중심의 독점형(proprietary) AI 경쟁에서 '가격 대 성능비' 중심의 시장 방어로 전략이 수정되고 있음을 보여준다. 특히 오픈AI와 앤스로픽이 기업 고객의 요금제를 기존 '정액제'에서 실제 컴퓨팅 자원 소비량에 따라 부과하는 '사용량 기반 요금제'로 전환하면서 기업들의 AI 비용 부담이 급증한 점이 원인이 됐다. 이에 도어대시, 에어비앤비 등 주요 기업들은 AI 지출 한도를 설정하거나, 비용 절감을 위해 오픈소스로 공개된 중국산 AI 모델을 적극 도입하기 시작했다. 중국산 오픈 모델들은 자유롭게 다운로드해 수정할 수 있어 비용 효율성이 높다. 시장에서는 조 단위 달러 가치로 기업공개(IPO)를 준비 중인 미국 AI 기업들이 천문학적인 투자 비용 대비 수익성을 증명해야 하는 상황에서, 고객 이탈을 막기 위해 수익성 악화를 감수하고 가격을 내린 것으로 보고 있다. 웹 호스팅 제공업체 호스팅어(Hostinger)의 만타스 루카우스카스 AI 기술 책임자는 "미국 AI 기업들이 최상위 프리미엄 모델의 가격은 유지한 채, 허리가 되는 중급 모델의 가격을 낮춰 시장을 방어하고 있다"며 이번 가격 변동은 미 빅테크들이 자사의 가장 선도적인 모델 가격을 지켜낼 수 있는지 시험하는 "첫 번째 진짜 시험대"라고 분석했다. wonjc6@newspim.com 2026-08-14 14:27

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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