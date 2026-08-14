경기도 '사회연대경제 청년 일경험 시범사업' 2차 참여자 140명 모집

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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기도사회적경제원은 오는 24일까지 '사회연대경제 청년 일경험 시범사업'에 참여할 2차 모집 청년 약 140명을 접수한다고 14일 밝혔다.

경기도와 경기도사회적경제원은 오는 24일까지 '사회연대경제 청년 일경험 시범사업'에 참여할 2차 모집 청년 약 140명을 접수한다. [사진=경기도]

도에 따르면 사회연대경제는 사회적 가치를 추구하며 지역사회 문제를 해결하고 공동체의 지속가능한 발전을 도모하는 경제활동 방식이다.

올해 행정안전부 시범 사업으로 추진되는 이번 사업에는 협동조합, 마을기업, 사회연대경제 관련 비영리법인 단체 등이 참여한다. 앞서 도는 지난 7월 1차 모집을 통해 청년 120명을 선정해 현장 직무 경험과 취업 역량 강화를 지원하고 있다.

이번 2차 모집 대상은 경기도에 거주하는 만 19세 이상 39세 이하 미취업 청년이다. 참여 시군은 수원·용인·고양·화성·부천·남양주·평택·안양·시흥·파주·김포·의정부·광주·하남·광명·군포·양주·오산·이천·의왕·포천·여주·동두천·과천·가평 등 25곳이다.

최종 선정된 청년들은 거주 시군의 참여기관에서 오는 9월부터 12월까지 최대 4개월간 근무하게 된다. 근로 조건은 주 40시간(주 5일, 1일 8시간)이며, 세전 월 234만 원의 급여가 지급된다. 이와 함께 직무교육, 상담, 근무 상황 모니터링 등 체계적인 지원 프로그램도 제공된다.

신청은 고용24 누리집 내 '정부지원 일자리 채용관'을 통해 온라인으로 할 수 있다. 이후 서류심사와 면접을 거쳐 오는 28일까지 최종 참여자가 선발되며, 결과는 개별 안내될 예정이다.

송은실 경기도 사회혁신경제국장은 "청년들이 사회연대경제 현장에서 실제 직무를 경험하며 진로를 탐색하고 실무역량을 높일 기회"라며 "청년에게는 의미 있는 경력 형성의 기회를 제공하고 사회연대경제 조직과 지역사회에는 청년의 새로운 시각과 활력을 더할 수 있도록 사업을 내실 있게 추진하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com