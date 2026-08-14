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고양은평선 일산연장 등 광역철도망 구축 지원 요청

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 민경선 고양특례시장이 국회 의원회관에서 박홍근 기획예산처 장관을 만나 은평선 일산 연장 등 주요 광역철도 사업에 대한 지원을 요청했다.

14일 시에 따르면 전날 민 시장은 시민들의 교통 불편 해소를 위해 국가 차원의 광역철도망 구축 지원이 절실함을 강조했다.

민경선 고양특례시장, 기획예산처에 현안 정책 건의.[사진=고양시]

주요 건의 내용은 고양은평선 일산 연장, 고양-신사선 국가철도망 계획 반영 인천 2호선 고양 연장 예비 타당성 통과 등 이다.

고양은평선 일산 연장은 고양시청~식사 구간을 연장하는 사업으로 식사·풍동 대중교통 부족 문제를 해결하기 위한 사업이다.

고양-신사선은 신분당선 서북부 연장 노선 폐지에 따른 대안 노선으로 삼송·신원 지역의 교통 여건 개선이 기대된다.

인천2호선 고양 연장 사업은 인천서구~킨텍스~주엽~일산역 등을 연결하는 노선으로 현재 예비 타당성 조사를 진행 중이다.

이날 면담은 김성회·한준호 국회의원이 민 시장과 함께 고양시 철도 교통망 확충 필요성에 뜻을 모았다.

민경선 시장은 "시민들의 출퇴근 시간을 줄이고 고양시의 미래 경쟁력을 높이기 위해 광역철도망 구축이 무엇보다 시급하다"며 "지역 국회의원들과 함께 뜻을 모아 정부와의 공조를 강화하고, 시민들이 체감할 수 있는 교통 환경 개선을 이끌겠다"고 말했다.

박홍근 장관이 고양시의 주요 현안과 철도망 사업 건의 내용에 관해 답변하고 있다.[사진=고양시]

박홍근 기획예산처 장관은 고양시의 주요 현안과 철도망 사업에 대한 설명을 듣고 관련 내용을 면밀히 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

skyimhan@newspim.com