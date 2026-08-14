남양주시 '혁신 추진단' 가동…민간 전문성+행정 실행력

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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 시정 전반의 혁신을 체계적으로 추진하기 위해 '남양주 혁신 추진단'을 이달 13일부터 본격 가동한다고 14일 밝혔다. 시는 급변하는 재정환경에 선제 대응하고 지속 가능한 행정 운영 기반을 마련하기 위해 부서별로 분산된 혁신과제를 하나의 틀로 묶어 종합 점검·개선하겠다는 방침이다.

남양주시가 시청 여유당에서 '남양주 혁신 추진단' 회의를 개최했다.[사진=남양주시]

추진단은 김상수 부시장과 이원희 기획예산처 지출효율화 TF위원이 공동 추진단장을 맡고 기획조정실장이 부단장으로 운영과 실무를 총괄한다.

실무조직은 재정혁신, 경제혁신, 시민생활혁신, AI행정혁신 등 4개 분야로 구성됐다. 각 분야는 시정 전반의 혁신과제를 발굴하고 추진 상황을 점검해 구체적인 개선 방안을 마련하게 된다고 전했다.

남양주시는 이날 이원희 공동 추진단장을 비롯해 재정·회계 분야 민간 자문위원 3명과 연구위원 1명에게 위촉장을 수여하고 혁신 추진단의 본격 운영에 들어갔다.

이어 열린 첫 회의에서는 시정 전반에서 발굴한 혁신과제를 공유하고 과제별 추진 방향과 실효성 제고 방안을 논의했다.

시는 앞으로 혁신 추진단 회의를 주기적으로 열어 과제별 추진 상황을 지속 점검하고 논의 결과를 바탕으로 혁신과제를 구체화할 계획이다.

최현덕 남양주시장은 "혁신 추진단은 부서별로 추진하던 혁신과제를 하나의 틀에서 종합적으로 점검하고 실행하기 위한 협업 체계"라며 "민간의 전문성과 행정의 실행력을 결합해 시정 전반의 혁신을 속도감 있게 추진하고 시민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com