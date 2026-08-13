경기중부권행정협의회, 정기회의 개최...차기 회장에 김성제 의왕시장 선출

AI 핵심 요약beta
- 경기중부권행정협의회가 13일 과천에서 열렸다.
- 김성제 의왕시장이 민선9기 첫 회장으로 선출됐다.
- 지역 현안 5건을 논의하고 제도 개선을 건의하기로 했다.
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김성제 신임 회장 "실질적 도움 되는 정책 발굴 및 7개 시 상생 발전 도모"
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기중부권 7개 지자체 간 공동 현안을 논의하는 '경기중부권행정협의회'는 13일 과천시 소재 메가존클라우드 과천에서 제95차 정기회의를 개최했다고 밝혔다.
이날 회의에는 김성제 의왕시장을 비롯해 최대호 안양시장, 임병택 시흥시장, 한대희 군포시장, 신계용 과천시장, 허남석 안산시 부시장, 최혜민 광명시 부시장이 참석했다.
회의에 앞서 진행된 차기 협의회장 선출에서는 김성제 의왕시장이 민선 9기 경기중부권행정협의회를 이끌 첫 회장으로 선출됐다. 이어 김 신임 회장의 주재로 진행된 정기회의에서는 중부권 지자체들의 주요 공동 현안 5건이 안건으로 올려져 심도 있게 논의됐다.
주요 논의 안건은 ▲자율방범대 이중적 관리·지원 구조 개선 건의▲지역화폐 후캐시백 방식 전환 공동 검토·추진 건의▲생활밀착형 공공서비스 운영 효율화를 위한 협력체계 구축▲집단에너지 냉방요금 지역 간 형평성 확보▲기초지방공기업 공급주택 지역주민 우선공급제도 개선 건의 등이다.
협의회는 이날 의결된 안건들을 바탕으로 중앙정부와 경기도 등 관계 기관에 공식적으로 제도 개선을 건의할 방침이다.
김성제 신임 경기중부권행정협의회장(의왕시장)은 "중부권 7개 시는 지역의 다양한 현안을 함께 해결해 나가는 핵심 동반자"라며 "형식적인 건의에 그치지 않고 각 지역 주민에게 실질적인 도움이 되는 내실 있는 정책 안건을 지속해서 발굴하겠다"고 밝혔다.
이어 "각 지자체의 우수 행정 사례를 적극적으로 공유하고 연대를 강화해 7개 시가 함께 상생 발전할 수 있는 협력 체계를 공고히 구축해 나가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com