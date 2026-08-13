관악구, 난곡선 조속 추진 촉구…주민 4.2만명 서명부 정부 전달

AI 핵심 요약beta
- 관악구가 13일 난곡선 예타 통과를 촉구하며 서명부를 전달했다.
- 주민 4만2139명이 온오프라인 서명운동에 참여했다.
- 누적 9만6000여 명이 난곡선 조속 추진을 요구했다.
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 관악구가 난곡선 경전철의 예비타당성조사 통과와 조속한 사업 추진을 촉구하는 주민 4만2000여 명의 서명부를 정부에 전달했다고 13일 밝혔다.
관악구는 지난 12일 정부세종청사 기획예산처를 방문해 난곡선 경전철의 경제성 개선 방안에 대한 주민 동의와 사업 추진을 바라는 뜻을 담은 서명부를 전달했다. 구는 난곡선의 필요성과 주민들의 높은 관심을 설명하고 예비타당성조사의 원활한 추진을 위한 정부의 협조도 요청했다.
관악구는 지난 6월 2주간 온·오프라인을 통해 주민 서명운동을 진행했다. 관악구민을 비롯해 관내 직장인과 학생 등이 참여한 결과 총 4만2139명이 서명했다.
난곡선 추진을 위한 주민 서명운동은 이번이 네 번째다. 관악구는 지난해 세 차례 서명운동을 통해 5만4056명의 서명을 받아 같은 해 12월 기획재정부에 전달했다. 올해 서명까지 합하면 총 9만6000여 명이 난곡선의 조속한 추진에 뜻을 모았다.
난곡선은 보라매공원역에서 난향동까지 총 4.08㎞를 잇는 지하 경전철로, 난곡지역의 교통 불편을 해소하기 위한 관악구의 숙원사업이다. 현재 예비타당성조사가 진행 중이며 오는 12월 결과가 발표될 예정이다.
박준희 관악구청장은 "총 9만6000여 명의 주민이 뜻을 모은 만큼 주민들의 염원이 결실을 맺을 수 있도록 서울시 및 관계기관과 긴밀히 협력해 난곡선이 예비타당성조사를 통과할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com