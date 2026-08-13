안산시, 화랑유원지서 '안산서머페스타&여르미오' 15~16일 개최

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 15일부터 16일까지 서머페스타를 연다.
- 화랑유원지서 물놀이터와 공연, 먹거리 행사를 마련했다.
- 시가 안전요원 배치와 냉방공간 운영을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
빌리·루시·스윗소로우 등 출연 '여르미오 음악콘서트' 및 불꽃놀이 연계
이민근 시장 "시민이 안심하고 즐길 수 있도록 안전 관리 최우선할 것"
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 오는 15일부터 16일까지 이틀간 화랑유원지 일원에서 여름 대표 축제인 '2026 안산서머페스타&여르미오'를 개최한다고 13일 밝혔다.
시에 따르면 '안산, 여름의 온도 0℃'를 주제로 열리는 이번 축제는 도심 속에서 물놀이와 공연, 문화예술 행사를 함께 즐길 수 있도록 기획됐다.
행사장에는 대형 물놀이터를 비롯해 워터 서바이벌, 퍼레이드, EDM 파티, 거리공연(버스킹), 먹거리존, 야간 콘서트, 불꽃놀이 등 다채로운 프로그램이 마련된다.
대표 프로그램인 무료 물놀이터는 8월 10일 기준 사전 예약률 93%를 기록하며 높은 관심을 받고 있다. 사전 예약을 하지 못한 시민은 당일 노쇼(미방문) 발생 시 현장 추가 입장이 가능하다.
야간 행사도 풍성하다. 15일에는 안산산업역사박물관 야외 쉼터에서 영화 상영과 마술 공연이 어우러진 '산박팝콘'이 진행된다.
16일 저녁에는 화랑유원지 대공연장에서 로시, 그리즐리, 스윗소로우, 빌리(Billlie), 루시(LUCY) 등이 출연하는 '여르미오 음악콘서트'와 대형 불꽃놀이가 축제의 피날레를 장식한다.
아울러 시는 경찰·소방 등 관계기관과 공조해 안전요원 배치, 인파 관리, 현장 안전점검을 강화하고 그늘 쉼터와 이동식 냉방 공간을 운영해 온열질환 예방에도 만전을 기할 방침이다.
이민근 안산시장은 "시민들이 도심 속에서 물놀이와 문화공연을 안심하고 즐길 수 있도록 현장 준비를 마쳤다"며 "무엇보다 관람객의 안전관리에 최선을 다하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com