전효성, 새 프로필 공개…몽환부터 시크까지

AI 핵심 요약beta
- 전효성이 13일 새 프로필 사진을 공개했다.
- 전효성은 세 가지 콘셉트로 다양한 매력을 뽐냈다.
- 전효성은 라디오·유튜브로 활동을 이어가고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 전효성이 새로운 프로필 사진을 공개했다.
전효성은 13일 오후 공식 SNS를 통해 세 가지 콘셉트의 프로필 이미지를 게재했다.
먼저 첫 번째 프로필 이미지 속 전효성은 화사한 금발 머리에 연핑크 컬러의 의상을 착장하고 청초하면서도 몽환적인 비주얼을 완성했다. 두 번째 프로필에서는 로우번 헤어에 재킷과 데님을 매치해 시크하고 스타일리시한 매력을 발산했다. 특히 턱을 괸 채 카메라를 바라보는 여유로운 포즈와 절제된 표정으로 세련된 무드를 더하며 감각적인 비주얼을 선보였다.
마지막 프로필에서는 흰색 셔츠와 데님 스타일로 한층 자연스럽고 편안한 매력을 보여줬다. 깔끔한 배경과 스타일링 속 전효성 본연의 분위기가 잘 살아나 보다 세련된 프로필을 완성했다.
전효성은 몽환적인 분위기부터 시크하고 세련된 매력, 내추럴한 모습까지 각기 다른 콘셉트를 자신만의 색깔로 소화하며 폭넓은 이미지 스펙트럼을 보여줬다. 특히 스타일링에 따라 달라지는 표정과 분위기로 프로필마다 색다른 인상을 남기며 화보 장인의 면모를 다시 한번 입증했다.
한편 전효성은 BTN라디오 '전효성의 시크릿나잇' 진행을 맡아 청취자들과 소통 중이며, 유튜브 채널 '전, 효성입니다'를 통해 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다. 앞으로도 음악과 방송, 콘텐츠 등 다채로운 분야에서 대중과 만날 예정이다.
moonddo00@newspim.com