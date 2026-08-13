엑디즈 건일, 사생활 논란에 팀 탈퇴…"엄중함 인지해 전속계약 해지"

AI 핵심 요약beta
- JYP엔터테인먼트가 13일 건일과 전속계약을 해지했다.
- 건일은 이날 엑스디너리 히어로즈를 탈퇴하고 팀 활동을 마쳤다.
- 엑스디너리 히어로즈는 5인 체제로 활동을 이어가기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP엔터테인먼트의 밴드 엑스디너리 히어로즈(엑디즈) 리더 건일이 팀을 탈퇴한다.
소속사 JYP엔터테인먼트는 13일 "최근 멤버 건일과 관련된 사안에 대해 당사는 상황의 엄중함을 깊이 인지하고 아티스트와 다각도로 충분한 논의를 거쳤다. 그 결과, 더 이상 팀 활동을 함께하기 어렵다고 판단해 상호 합의 하에 전속계약을 해지하기로 결정했다"고 밝혔다.
이어 "건일은 금일부로 엑스디너리 히어로즈를 탈퇴하고 팀 활동을 마무리하게 됐다"라며 "갑작스러운 소식으로 팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"라고 말했다.
소속사 측은 "향후 엑스디너리 히어로즈는 5인 체제로 활동을 이어갈 예정이며, 당사는 멤버들이 안정적으로 음악 활동에 전념할 수 있도록 다방면에서 아낌없는 지원을 다할 것"이라고 덧붙였다.
최근 온라인 커뮤니티에는 건일의 전 여자친구라고 주장한 A씨의 폭로글이 게재됐다. 이에 따르면 A씨는 건일이 자신과 교제하던 기간, 다른 여성과 바람을 피워 결별하게 됐다고 주장했다. 이외에도 건일이 평소 자신에게 팬들에 대한 쌍욕을 하고, 팬들의 뺨을 때리고 싶다는 식의 발언을 했다고 전하며 평소 행실과 방송 이미지가 다르다고 알려 파장이 일은 바 있다.
alice09@newspim.com