만호제강, 기업가치 제고 계획 공시…로봇·방산 등 신사업 확대

AI 핵심 요약beta
- 만호제강이 13일 기업가치 제고 계획을 공시했다.
- 철강 수익성 강화와 모빌리티·로봇·방산 확대를 추진했다.
- 자기주식 소각·반기배당으로 주주가치 높이기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 설희 인턴기자= 만호제강이 기존 철강사업의 수익성을 강화하는 동시에 모빌리티·로봇·방산 등 첨단산업으로 사업 영역을 확대한다. 보유 자기주식의 단계적 소각과 반기배당도 추진해 자본효율성과 주주가치를 높인다는 계획이다.
13일 만호제강은 중장기 성장 전략과 자본효율성 및 주주가치 제고 방안을 담은 기업가치 제고 계획을 공시했다고 밝혔다. 이번 계획에는 현황 진단과 핵심지표·목표 설정, 중장기 사업계획, 자본배분 및 주주환원 정책 등이 담겼다.
만호제강은 기존 철강사업에서 설비 운영 효율화와 구매 경쟁력 강화를 통해 원가구조를 개선하고 특수강 등 고부가가치 제품 비중을 확대할 계획이다. 창원 연구개발(R&D)센터 구축을 통해 생산·연구 인프라도 강화한다.
신사업에서는 최근 인수한 MH다이나믹스와 MH시스템즈를 중심으로 모빌리티·로봇·방산 분야를 확대한다. MH다이나믹스가 보유한 정밀가공·로봇 하드웨어 역량과 MH시스템즈의 로봇 전장·제어 및 소프트웨어 기술을 기존 특수합금 소재 사업과 연계한다는 구상이다.
이를 통해 소재부터 로봇 하드웨어, 제어기·소프트웨어까지 아우르는 밸류체인을 구축하고 중장기적으로 로봇 플랫폼 사업을 확대할 계획이다.
자본배분 정책도 마련했다. 사업 전환 과정에서는 비영업자산 매각으로 확보한 재원을 신규 인수합병(M&A), 주주환원, 차입금 상환 등에 활용하고 향후 사업이 안정화되면 영업활동현금흐름을 기반으로 주주환원 규모를 확대한다.
주주환원 방안으로는 보유 자기주식의 단계적 소각과 반기배당을 추진한다. 정기 기업설명회(IR)와 투자자 대상 콘텐츠 제공 등 시장과의 소통도 강화할 예정이다.
만호제강 관계자는 "이번 기업가치 제고 계획은 철강 중심의 사업 포트폴리오를 첨단산업으로 확대하고 자본효율성과 주주가치를 높이기 위한 실행 로드맵"이라며 "본업의 수익성을 강화하고 신규 사업 간 시너지를 본격화해 지속 가능한 성장 기반을 구축하겠다"고 말했다.
이어 "기업가치 제고 계획의 주요 이행 현황과 성과를 시장과 투명하게 공유하고 주주 및 투자자와의 적극적인 소통을 통해 신뢰를 높여 나가겠다"고 전했다.
winter1004@newspim.com