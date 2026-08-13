호남 유일 생존 독립유공자 이석규 애국지사 별세

AI 핵심 요약beta
- 호남 유일 생존 독립유공자 이석규 지사 13일 별세했다.
- 이원택 전북지사가 빈소를 찾아 애도와 위로를 전했다.
- 영결식은 15일 전북도청서 열리고 대전현충원에 안장된다.
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15일 전북도청서 사회장 영결식…국립대전현충원 안장 예정
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 호남 지역 유일의 생존 독립유공자였던 이석규 애국지사가 13일 새벽 향년 100세를 일기로 별세했다.
이원택 전북특별자치도지사는 이날 전북대학교병원 장례식장에 마련된 빈소를 찾아 고인의 명복을 빌고 유가족을 위로했다.
이 지사는 조문을 마친 뒤 "조국의 독립을 위해 젊음을 바치고 평생 나라를 위해 헌신하신 이석규 애국지사께서 우리 곁을 떠나셨다는 소식에 깊은 슬픔을 금할 수 없다"며 "삼가 고인의 명복을 빌며 유가족께도 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 말했다.
이어 "애국지사님의 숭고한 희생과 헌신이 있었기에 오늘의 대한민국과 전북이 있을 수 있었다"며 "그 삶은 우리 모두가 반드시 기억하고 후대에 전해야 할 소중한 역사"라고 애도했다.
이석규 애국지사는 1926년 태어나 1943년 광주사범학교 재학 중 학우들과 독서회를 조직해 민족의식을 키웠으며 독립선언문을 필사하고 태극기를 제작하는 등 항일운동을 전개했다. 이후 연합군 상륙에 맞춘 봉기를 준비하다 일제에 체포돼 옥고를 치렀다.
정부는 이러한 공훈을 인정해 2010년 대통령표창을 수여했으며 전북특별자치도도 매년 3·1절과 광복절에 고인을 찾아 감사와 존경의 뜻을 전하며 예우해 왔다.
이 지사는 "애국지사님께서 평생 지켜오신 나라사랑과 독립정신을 미래세대가 올바르게 이어갈 수 있도록 하는 것이 우리의 책무"라며 "고인의 숭고한 뜻이 오래도록 기억될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
한편 고인의 장례는 광복회가 구성한 장례위원회 주관으로 사회장으로 치러진다. 영결식은 오는 15일 전북특별자치도청에서 거행되며, 영결식을 마친 뒤 고인의 유해는 국립대전현충원에 안장될 예정이다.
lbs0964@newspim.com