의정부도시공사 상권진흥센터, '상인 소통간담회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 의정부도시공사 상권진흥센터가 12일 상인 소통간담회를 열었다.
- 지역 상인·소상공인 의견을 듣고 주요 사업 방향을 공유했다.
- 센터는 건의사항을 2027년 사업·예산에 반영하겠다고 했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부도시공사 상권진흥센터는 지난 12일 지역 내 상인 및 소상공인 단체 관계자 등 30여 명이 참석한 가운데 상인 소통간담회를 개최했다고 13일 밝혔다.
의정부도시공사 상권진흥센터에 따르면 이번 간담회는 지역 상인들의 현장 의견을 직접 청취하고 상권진흥센터의 주요 사업과 향후 추진 방향을 공유하기 위해 마련됐다고 밝혔다.
아울러 상인들의 의견을 2027년도 사업 및 예산 편성에 반영하겠다는 취지도 담겼다고 전했다.
이날 간담회에서는 상권진흥센터의 주요 사업과 향후 추진 방향을 공유하고 하반기 주요 사업 일정이 안내됐다.
참석자들은 지역 상권 활성화를 위한 협력 방안과 2027년도 사업 추진 방향에 대해 의견을 나눴다.
특히 상인들은 현장에서 체감하는 애로사항과 건의사항을 자유롭게 제시했고 상권진흥센터는 이를 향후 사업 추진과 예산 편성 과정에서 적극 검토하겠다는 방침을 밝혔다.
전현영 의정부도시공사 사장은 "이번 간담회는 지역 상인 여러분의 생생한 현장 목소리를 직접 듣고 상권 활성화를 위한 방향을 함께 고민하는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 상인들과 지속적으로 소통하면서 현장의 의견이 실질적인 사업으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com