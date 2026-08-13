부산교육청, 학교폭력 조사관 보수교육 실시…현장 지원 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 13일부터 이틀간 전담조사관 보수교육을 실시했다.
- 전담조사관은 사안조사·상담으로 학교폭력 처리의 공정성을 높였다.
- 교육청은 공통·특별과정으로 실무 역량과 현장 지원을 강화했다.
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학교폭력 업무 경감·사기 증진 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 학교폭력 전담조사관의 실무 감각을 다시 다듬는다.
시교육청은 13일부터 14일까지 이틀간 부산교육연구정보원에서 학교폭력 전담조사관의 현장 지원 역량을 높이기 위한 '2026학년도 학교폭력 전담조사관 보수교육'을 실시한다고 밝혔다.
학교폭력 전담조사관은 사안조사와 처리 과정의 전문성과 공정성을 높이고 학교 현장의 신속한 업무 처리를 지원하기 위해 운영되는 제도다.
퇴직 교원과 경찰관, 전문상담사 등 조사·상담 경험이 풍부한 전문가가 위촉된다. 2024년 97명으로 출범한 이후 인원이 늘어 현재 126명이 활동하고 있다.
전담조사관은 학교폭력 사안이 발생한 학교를 직접 방문해 피해·가해 학생과 학부모를 만나 조사와 상담을 진행한다. 학교장 자체해결제와 관계회복 프로그램도 안내하며 사안의 객관적이고 교육적인 해결을 지원한다.
보수교육은 전체 전담조사관을 대상으로 하는 공통 과정과 신규 조사관을 위한 특별 과정으로 나눠 운영된다.
특별 과정은 멘티-멘토제로 진행되며 사안조사 보고서 작성 실습과 사례 공유·토의 등으로 구성돼 신규 조사관의 실무 역량을 강화한다.
김석준 교육감은 "전담조사관의 사기와 역량을 높이고, 학교의 학교폭력 업무 부담을 조금이라도 덜어 주는 데 도움이 될 것"이라며 "서로 존중하고 다같이 행복한 학교를 만들기 위해 교육 가족 모두와 함께 최선을 다하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com