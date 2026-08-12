【韩股收盘】 KOSPI指数上涨3.68% 半导体股领涨大盘

纽斯频通讯社首尔8月12日电 受外国投资者和机构投资者大规模买盘带动，韩国股市12日大幅上涨。其中，韩国综合股价指数（KOSPI）上涨3.68%，半导体板块整体走强，盘中因KOSPI 200股指期货快速上涨触发程序化买入熔断机制。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所数据，当天KOSPI指数收报6579.04点，较前一交易日上涨233.51点，涨幅3.68%。其中，外国投资者净买入2.8357万亿韩元，机构投资者净买入5278亿韩元，个人投资者净卖出3.1913万亿韩元。

当天11时57分，受KOSPI 200股指期货价格快速上涨影响，韩国有价证券市场启动程序化买入熔断机制，程序化买入委托暂停5分钟。

当天韩国股市上涨主要由半导体权重股带动。三星电子上涨6.68%，SK海力士上涨5.54%，SK Square上涨8.36%，三星电机上涨5.78%，三星电子优先股上涨3.27%。此外，韩华航空航天上涨5.28%，三星生命上涨4.49%，LG新能源上涨1.13%，现代汽车上涨1.61%；三星生物制剂则下跌3.73%。

市场分析认为，美国人工智能（AI）基础设施企业最新公布的业绩进一步印证AI投资和半导体需求保持稳健。其中，CoreWeave公布大规模在手订单，增强了市场对AI基础设施投资持续增长的预期，并带动韩国半导体板块整体走强。

大信证券表示，大规模订单储备和新增订单再次验证了AI基础设施投资及半导体需求保持稳健。新韩投资证券认为，尽管市场仍关注中东局势谈判进展及美国消费者价格指数（CPI）数据，但半导体板块持续反弹，推动KOSPI指数逼近6600点。

当天，韩国创业板科斯达克（KOSDAQ）指数收报858.91点，较前一交易日上涨1.08点，涨幅0.12%。个人投资者净买入3148亿韩元，外国投资者和机构投资者分别净卖出1622亿韩元和1475亿韩元。

此外，首尔外汇市场韩元对美元汇率收于1415.70韩元兑1美元，较前一交易日下跌2.70韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社