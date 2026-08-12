최순자 경기도의원, 어린이집 원장 면담...보육 현장 애로사항 청취

AI 핵심 요약beta
- 최순자 의원이 12일 경기도 어린이집 원장들을 만나 애로를 들었다.
- 무고 신고 증가로 교사들 방어적 보육이 심해졌다고 지적했다.
- 의회 차원 지원과 제도 보완으로 보육환경 개선을 약속했다.
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"영아기 양육 부모 책임도 중요...교사가 행복해야 아이도 행복해"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 여성가족평생교육위원회 및 교육청예산결산특별위원회 소속 최순자 의원(더불어민주당·비례)은 경기도 내 어린이집 원장들을 만나 보육 현장의 애로사항을 청취했다고 12일 밝혔다.
최 의원에 따르면 최근 경기도의회 포천상담소에서 진행된 면담에서 간담회 참석자들은 아동학대 무고 신고 증가에 따른 교사들의 '방어적 보육' 현상, 가정 내 정서적 교감 및 생활지도의 보육기관 전가 문제 등을 주요 애로사항으로 건의했다.
최 의원은 현장 목소리를 전하며 "단순 의심 신고만으로도 수사가 진행돼 교사가 무혐의를 받더라도 정신적·사회적으로 고립되는 실정"이라며 "이로 인해 현장에서는 안전 위주의 방어적 보육이 이뤄지고 일상적인 생활지도조차 아동학대로 신고당할까 우려하는 목소리가 크다"라고 말했다.
이어 "부모가 아이와 맺어야 할 정서적 교감이나 기본 생활습관 지도까지 어린이집에 전가되면서 보육 교사들의 부담이 가중되고 있다"라고 덧붙였다.
보육 현장의 고충을 들은 최순자 의원은 교사의 행복과 건강한 보육 환경 조성을 위해 의회 차원의 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다.
최 의원은 "어린이집은 인간 발달에서 가장 중요한 영아기(0~3세) 아이들이 다니는 보육기관으로 부모의 양육 책임을 전적으로 기관에만 의존해서는 아이의 건강한 발달을 담보할 수 없다"고 강조했다.
그러면서 "교사가 행복해야 아이도 행복하고 건강한 사회를 만들 수 있다"며 "보육 교사들이 안전한 환경에서 사명감을 갖고 아이들을 돌볼 수 있도록 제도적인 뒷받침에 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com