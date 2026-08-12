경기도의회 국힘, 도 AI데이터센터 현장 방문...공공 데이터·AI 행정 점검

AI 핵심 요약beta
- 경기도의회 국민의힘이 12일 AI데이터센터를 점검했다
- 공공데이터 통합관리와 AI행정서비스 현황을 살폈다
- AI국 기능 강화와 데이터 개방 지원을 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 국민의힘은 경기도의 핵심 정보 기반 시설인 'AI데이터센터'를 방문해 운영 현황을 점검하고 발전 방향을 모색했다고 12일 밝혔다.
국민의힘에 따르면 지난 3월 옛 경기도청사 제3별관에 새롭게 구축된 AI데이터센터는 공공 데이터 자원의 통합 관리와 AI 기반 행정서비스를 구현하는 거점 시설이다.
이날 현장 방문에는 방성환 대표의원을 비롯해 김선희 수석대변인, 김현석 교육수석, 오남석 기획수석이 참가했다.
국민의힘 방문단은 센터 내 전기실, 정보시스템실, 네트워크보안실, 관제·운영실 등을 둘러본 뒤 AI데이터센터의 주요 성과와 도의 AI 행정 혁신 추진 경과를 보고받았다.
방문단은 공공 데이터의 철저한 보안 유지 안정적인 데이터 관리 체계 구축 도민 편의 확대를 위한 AI 행정서비스 연계 AI 산업 생태계 활성화를 위한 데이터 개방 방안 등을 중점 점검했다.
방성환 대표의원은 "대한민국 AI 산업의 핵심 기반이 경기도에 집중되어 있다"며 "경기도가 AI국을 중심으로 행정 체계 개편에 나선 만큼 향후 5~10년이 대한민국 AI 경쟁력을 결정짓는 골든타임"이라고 평가했다.
이어 "AI 및 데이터에 기반한 행정 혁신과 첨단산업 생태계 구축은 도민의 삶과 경기도의 미래를 위한 필수 과제"라며 "AI데이터센터가 도청 내부 시스템을 넘어 미래 첨단산업을 견인할 수 있도록 AI국의 기능 강화 등 의회 차원의 협력과 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com