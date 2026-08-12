"울진서 전국 탁구 마니아 향연 펼쳐진다"...14~16일 금강송배 탁구대회

AI 핵심 요약beta
- 울진에서 14일부터 16일까지 전국 탁구대회를 열었다.
- 930여 명이 참가해 전국 규모 대회로 자리잡았다.
- 울진군은 스포츠와 관광을 연계해 지역경제를 키우겠다고 했다.
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[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 울진에서 전국 탁구 마니아들의 향연이 펼쳐진다.
올해로 제14회째 열리는 '울진금강송배 전국 탁구대회'가 14일부터 16일까지 사흘간 울진군민체육관과 울진탁구장 일원에서 진행된다.
울진군체육회와 울진군탁구협회는 전국 각지에서 모인 탁구 동호인 930여 명이 이번 대회에 참가할 예정이라고 12일 밝혔다.
특히 이번 대회는 당초 예상보다 200여 명 많은 인원이 참가를 신청해 '울진금강송배 전국 탁구대회'가 전국 규모 탁구대회로 자리잡았음을 입증했다.
여기에 광복절 연휴 기간과 대회 일정이 맞물리면서 탁구 대회 참가를 위해 울진을 찾는 선수와 가족들이 대회 참가와 함께 지역의 주요 관광지를 둘러보고 음식점 등을 이용하는 등 지역경제 특수와 체류형 관광으로 이어질 것으로 기대된다.
경기는 라지볼과 남녀 개인 단식, 남녀 통합 개인 복식 및 단체전 등 다양한 종목으로 진행된다.
어르신들을 위한 라지볼과 탁구 초심자를 위한 초심부 단체전 등 참가자의 연령과 실력에 맞춘 종목을 운영해 생활체육 활성화와 탁구 저변 확대에도 기여할 것으로 평가된다.
황이주 군수는 "이번 대회가 전국의 탁구 동호인들이 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 펼치는 뜻깊은 무대가 되고 선수와 가족, 관람객 모두가 함께 즐기는 화합과 축제의 장이 되길 바란다"며 "특히 이번 대회를 계기로 많은 참가자가 연휴 기간 울진에 머물며 아름다운 자연과 관광지를 함께 즐기고, 지역의 맛과 멋을 경험하는 시간이 되길 기대한다"고 말했다.
울진군은 우수한 체육 인프라를 바탕으로 마라톤, 프로 볼링 대회 등 다양한 전국 단위 체육 대회를 지속적으로 유치·개최하고 스포츠와 관광을 연계한 체류형 스포츠 관광을 활성화해 지역 경제에 활력을 불어넣을 계획이다.
nulcheon@newspim.com