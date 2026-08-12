부산시, 동남권 인재 양성 협약 체결…'산학 협력 모델' 첫 발

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 12일 동남권 인재 양성 협약을 맺었다.
- 부산대·경상국립대·국립창원대 등 7곳이 참여했다.
- 조선·항공·모빌리티 인재 키워 채용 연계한다.
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동남권 경제 성장 기여 협력 모델 확산
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산과 경남, 대학과 기업이 한데 묶였다. 동남권 주력산업을 겨냥한 인재 양성과 채용 연계가 초광역 협력의 첫 시험대에 올랐다.
부산시는 12일 한화에어로스페이스 창원3사업장 R&D캠퍼스에서 7개 기관과 '동남권 지역인재 양성 및 채용 연계를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 지난 7월 출범한 '동남권 성장엔진 연계 지산학 얼라이언스'의 첫 실천 사례다.
협약은 부산과 경남의 대학, 기업, 지방정부가 행정구역을 넘어 동남권 전체를 하나의 산업·교육 생태계로 묶기 위해 추진됐다. 시는 조선·해양, 항공우주·방산, 미래모빌리티, 차세대에너지 분야에서 현장 맞춤형 인재를 키우고 기술 경쟁력을 높인다는 계획이다.
부산대에는 한화에어로스페이스·한화오션·한화엔진이 공동 운영하는 학부 계약학과가 2028년 신설된다. 경상국립대와 국립창원대에는 석사급 인재 양성을 위한 계약정원제가 운영된다.
재직자 재교육 과정, 외국대학 우수인력 교환학생 프로그램, 공동 연구개발 확대도 함께 추진한다. 동남권은 첨단 제조산업 집적지이자 광역 교통망과 물류·산업데이터 실증 기반을 갖춘 지역으로, 우수 인재 확보와 기술혁신이 지역 성장의 핵심 과제로 꼽혀왔다.
전재수 시장은 "이번 지역인재 양성 모델은 '동남권 성장엔진 연계 지산학 얼라이언스'의 뜻깊은 첫걸음"이라며 "이번 협력모델이 동남권 전역으로 확산해 대한민국 일극 체제를 극복하고 2극, 3극 체제로 나아가는 데 든든한 디딤돌이 될 것"이라고 말했다.
ndh4000@newspim.com