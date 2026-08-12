LX하우시스 "폭염 일상화에 여름철 고단열 창호 교체 수요 많아"

AI 핵심 요약beta
- LX하우시스가 12일 고단열 창호 수요 증가를 밝혔다.
- 코리아빌드위크서 뷰프레임 계약이 전년보다 늘었다.
- 뷰프레임과 수퍼더블로이유리가 냉방비 절감에 주목받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 이상기후로 인해 매년 폭염이 반복되면서 여름철이 고단열 창호 교체의 새로운 '골든타임'으로 떠오르고 있다.
LX하우시스는 지난 5일부터 8일 서울 강남구에서 개최된 국내 대표 건축박람회 '2026 코리아빌드위크(코엑스)'에서 LX하우시스 전시관 방문을 통해 진행된 계약건수가 전년 대비 증가했다고 12일 밝혔다.
박람회 기간 관람객 관심이 쏠린 제품은 국내 대표 고단열 창호로 자리잡은 LX하우시스의 '뷰프레임' 창호다. '뷰프레임' 창호는 단열 효과를 높이기 위해 창짝·창틀 내부를 여러 개의 공간(챔버)로 나눈 구조 기술인 다중 챔버 설계를 적용해 에너지소비효율 1등급의 고단열 성능을 확보했다. 여름철 외부 열기의 실내 유입을 막고 실내 냉기가 외부로 빠져나가지 않도록 도움을 줄 수 있다.
아울러 '뷰프레임' 창호에 뛰어난 단열 성능을 자랑하는 LX글라스의 수퍼더블로이유리가 적용 가능한 점도 큰 관심을 끌었다. LX글라스의 수퍼더블로이유리는 유리 표면에 두 겹의 은(Silver) 코팅을 적용해, 기존 싱글로이유리 대비 실내로 전달되는 태양열의 비율(태양열취득률)을 낮춰 실내를 더욱 쾌적하게 유지하는 데 도움을 준다.
LX하우시스 관계자는 "예년과 달리 여름철 폭염이 장기화되는 등 이상기후가 지속되는 가운데 냉방비에 대한 걱정이 점점 커지는 추세"라며, "앞으로도 냉방 효율 개선에 도움을 주는 고단열 창호에 대한 수요는 점점 확대될 것으로 관측된다"고 말했다.
tack@newspim.com