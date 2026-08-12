[ACLE] 심판 '규정 미숙'에 강원FC 본선 좌절...AFC에 공식 항의

AI 핵심 요약beta
- 강원FC가 11일 감바 오사카에 0-1로 패했다.
- 연장전 교체 규정 오해로 본선행이 좌절됐다.
- 강원은 AFC에 공식 항의 서한을 보낼 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 강원FC가 심판진의 치명적인 규정 미숙에 울었다. 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 본선행 길목에서 어처구니없는 행정 미숙으로 탈락의 고배를 마셨다.
강원은 11일 강릉종합운동장에서 열린 감바 오사카(일본)와의 2026-2027 ACLE 플레이오프에서 연장 혈투 끝에 0-1로 패했다. 단판 승부 패배로 본선 진출에 실패하며 2부 격인 ACL2로 밀려났다.
문제의 사건은 연장전 시작 직전 터졌다. 정규시간 90분 동안 3명을 교체했던 정경호 감독은 연장 시작과 함께 선수 2명을 한 번에 바꾸려 했다. 남은 교체 카드 2장에 연장전 돌입으로 추가된 1장을 더해 연장전 동안 총 3명을 바꿀 권리가 있었다.
그러나 모하메드 가바옌 대기심은 "연장전에는 1회에 1명만 교체할 수 있다"는 황당한 논리로 교체를 막아섰다. 규정을 모르는 대기심과 주심의 소통 불가 속에 교체는 무산된 채 연장전이 시작됐다.
교체 대상이었던 오른쪽 풀백 강준혁이 체력 저하로 흔들렸고 결국 연장 전반 13분 야마시타 료야에게 결승골을 내줬다. 실점 후 현장 관계자들이 규정을 안내한 뒤에야 뒤늦게 교체가 승인됐지만 승부의 추는 이미 기울어진 뒤였다.
정경호 감독은 "준비한 플랜이 어처구니없는 이유로 어그러졌다. 감독으로서 힘이 빠지는 상황"이라며 거세게 반발했다. 강원 구단은 경기 종료 후 2시간 이내에 약식 항의를 마쳤으며 24시간 내에 공식 정식 항의 서한을 AFC에 보낼 예정이다.
psoq1337@newspim.com