안산시 '제5기 청년정책위원회' 위촉직 위원 14명 모집

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 12일 제5기 청년정책위원회 위원 14명을 모집했다.
- 모집은 공개·추천 방식으로 14일 오전 9시부터 28일 오후 6시까지다.
- 선정 결과는 서류 심사 후 9월 중 누리집에 공고한다.
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공모·추천 병행...서류 심사 거쳐 9월 중 최종 위원 선정 발표
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 청년 정책에 대한 다양한 의견을 수렴하고 주요 정책을 심의·조정할 '제5기 안산시 청년정책위원회' 위촉직 위원 14명을 모집한다고 12일 밝혔다.
안산시 청년정책위원회는 연도별 청년정책 시행계획 수립과 변경, 성과 평가 등 시의 청년정책 전반에 대한 핵심 사항을 심의·조정하는 기구다.
모집 대상은 안산시에 거주하거나 직장·학교 등 관내에 생활 기반을 둔 이들로 청년단체 활동 경험이 풍부한 청년, 청년정책 전문가, 청년시설 관계자 등이 포함된다.
모집은 공개 모집(19~39세 청년 대상)과 추천 모집(연령 무관, 전문가 대상)으로 나누어 진행된다. 위원 임기는 2년이며 한 차례 연임이 가능하다.
접수 기간은 오는 14일 오전 9시부터 28일 오후 6시까지다. 참여를 희망하는 사람은 안산시청 청년정책관을 직접 방문하거나 이메일로 신청서를 제출하면 된다.
시는 대표성, 전문성, 청년 문제 이해도 및 해결 능력 등을 종합적으로 심사하고 성별·연령·직종별 균형을 고려해 최종 위원을 선정할 계획이다.
최종 선정 결과는 서류 심사를 거쳐 오는 9월 중 안산시 누리집을 통해 공고하고 개별 통보할 예정이다.
1141world@newspim.com