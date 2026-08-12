유승호, '재벌X형사2' 깜짝 등장…10초 만에 압도한 존재감

AI 핵심 요약beta
- 유승호가 8일 재벌X형사2 2화에 첫 등장했다.
- 재벌 3세 유성원으로 나와 강렬한 눈빛을 남겼다.
- 짧은 출연만으로 향후 핵심 열쇠로 기대를 모았다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 유승호가 '재벌X형사2'에 모습을 드러내자마자 강렬한 존재감을 남겼다.
SBS 금토드라마 '재벌X형사2'는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수와 새 팀장 주혜라의 돈발 날리는 유쾌·상쾌·통쾌 사이다 공조 수사극이다. 방송 첫 주부터 스펙터클한 사건 전개와 매력적인 캐릭터 플레이로 시청자들의 몰입감을 끌어올리며 시즌2의 성공적인 포문을 열었다는 호평을 받고 있다.
이 가운데 지난 8일 방송된 2화 엔딩 쿠키 영상에서는 일찌감치 특별출연 소식으로 큰 화제를 모았던 유승호의 모습이 마침내 베일을 벗었다. 극 중 유승호가 연기하는 유성원은 미디어그룹의 막내아들이자 천재적인 조각가인 재벌 3세로, 어릴 적부터 진이수(안보현)를 좋아하고 따르며 깊은 우정을 나누는 인물이다.
공개된 쿠키 영상 속 유성원은 보슬비가 내리는 갈대밭 한가운데 서서 누군가를 향해 천천히 고개를 돌리는 모습으로 단숨에 시선을 사로잡았다. 단 10초가량의 짧은 시간이었지만, 대사 한 마디 없이 오직 깊은 눈빛 하나만으로 '사연 백만 개'를 품은 듯한 독보적 분위기를 연출했다. 이어 같은 갈대밭에 서서 생각에 잠긴 듯한 주혜라(정은채)의 모습이 겹쳐지며, 두 사람 사이에 감춰진 서사와 묘한 관계성에 대한 궁금증을 한껏 증폭시켰다.
앞서 김재홍 감독과 제작진은 유승호의 출연에 대해 "숨겨질 용안과 연기력이 아니라 초반부터 자주 등장할 예정"이라며 "특별히 많이 출연해서 '특출'"이라는 위트 있는 자신감을 드러낸 바 있다. 유승호는 이번 첫 등장만으로 극 전체의 기류를 바꿔 놓으며 제작진의 장담을 완벽히 증명해낸 바, 향후 핵심 사건의 열쇠를 쥔 히든카드로서 활약할 것을 예고해 기대감을 높인다.
방송 직후 각종 온라인 커뮤니티 및 SNS에서는 폭발적인 반응이 이어졌다. "유승호 딱 10초 등장했고 대사도 없는데 멈춰 있던 심장이 다시 뛰기 시작함", "눈빛 하나로 서사를 만드니까 벌써부터 미침", "유승호 분위기 미쳤다, 등장만으로 사연 백만 개", "주혜라랑 무슨 관계인지 너무 궁금하다", "특별히 긴 특별출연 빨리 더 보고 싶음" 등 반가움과 놀라움이 섞인 기대평이 쏟아졌다. 동시에 유성원과 주혜라가 어떤 사연으로 얽혀 있는지, 그가 어떤 사건의 핵심 열쇠로 활약하게 될지 다양한 추측이 쏟아지고 있다.
단 10초 만에 존재감을 폭발시키며 새로운 관전 포인트를 제시한 유승호가 향후 어떤 파장을 불러일으킬지 기대감이 모인다.
SBS 금토드라마 '재벌X형사2'는 매주 금, 토 밤 9시 50분 방송된다.
moonddo00@newspim.com