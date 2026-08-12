여름엔 '빵캉스'…대전 빵시투어 새 노선으로 달린다

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 12일 빵시투어를 빵지순례형으로 개편했다
- 주말 A·B노선으로 대표 빵집 4곳씩 차례로 찾는다
- 8월엔 이용객에 리유저블백과 얼음팩을 준다
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8월 '빵캉스' 이벤트…리유저블백·얼음팩 제공
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = '빵의 도시' 대전을 한 번에 즐길 수 있는 시티투어가 새롭게 바뀐다. 버스를 타고 정해진 빵집을 차례로 찾아가 여유롭게 빵을 고르고 맛볼 수 있는 '빵지순례형' 관광코스로 개편된다.
대전시는 시티투어 '빵시투어' 운영 방식을 전면 개편하고 8월 한 달 동안 여름맞이 '빵캉스 이벤트'를 진행한다고 12일 밝혔다.
기존에는 정해진 구간을 순환하는 방식이었다면, 앞으로는 노선별로 선정된 대표 빵집 4곳을 차례로 방문한다. 각 매장에서는 40~50분가량 자유시간이 주어져 이용객들이 빵을 구매하거나 주변을 둘러볼 수 있다.
빵시투어는 A·B 2개 노선으로 나뉘어 매주 주말 운행한다. 두 노선 모두 대전 트래블라운지에서 출발해 관광을 마친 뒤 다시 출발지로 돌아오는 방식이다.
A노선은 꾸드뱅베이커스하우스를 시작으로 르뺑99-1, 연선흠베이커리, 캘리포니아베이커리를 방문한다. B노선은 몽심 한남대점과 슬로우브레드, 콜드버터베이크샵, 하레하레를 차례로 찾는다.
방문 매장은 기존 이용객 설문조사와 온라인 검색량 등을 토대로 선정했으며 매장 간 이동 동선과 접근성도 함께 고려했다.
여름철 대전을 찾는 '빵지순례객'을 겨냥한 이벤트도 마련됐다. 시는 8월 한 달 동안 빵시투어 이용객에게 빵을 담아갈 수 있는 다회용 가방(리유저블백)을 1000개 한정으로 제공한다. 무더운 날씨에 구입한 빵을 보관하기 쉽도록 이용객 1명당 얼음팩 2개도 지급한다.
대전시는 이번 개편 이후 이용객 반응과 의견을 지속적으로 반영해 빵시투어를 지역 대표 관광상품으로 키워나갈 방침이다.
박승원 대전시 문화예술관광국장은 "개편된 빵시투어를 통해 대전의 다양한 빵집을 보다 편리하게 둘러볼 수 있을 것"이라며 "8월 빵캉스 이벤트와 함께 대전만의 특별한 빵지순례를 즐겨보길 바란다"고 말했다.
빵시투어는 대전시티투어 공식 홈페이지에서 사전 예약하면 이용할 수 있다.
nn0416@newspim.com