러블리즈 케이, 올여름 여행 감성 정조준…'함께 떠나볼까' 16일 발매

AI 핵심 요약beta
- 러블리즈 케이가 16일 ‘함께 떠나볼까’를 발매했다.
- 이 곡은 여행 설렘과 청량한 보컬을 담아냈다.
- ‘트립뮤직 2’는 20일부터 매주 목요일 공개된다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 러블리즈 케이가 청량한 보컬로 올여름 여행의 설렘을 노래한다.
'트립뮤직 2' 제작사 스튜디오:D는 케이가 가창에 참여한 '함께 떠나볼까'가 오는 16일오후 6시 전 음원사이트를 통해 발매된다고 밝혔다.
'함께 떠나볼까'는 신나는 리듬감과 케이의 맑고 청량한 보컬이 어우러진 곡으로, 어디론가 훌쩍 떠ㅔ나고 싶은 순간의 설렘과 여행에서 마주하는 즐거운 감정을 기분 좋게 담아냈다. 케이 특유의 밝고 깨끗한 음색이 경쾌한 멜로디와 어우러지며 곡의 산뜻한 분위기를 한층 배가한다. 지친 일상은 잠시 잊고 도시를 벗어나 수평선과 물결이 펼쳐진 푸른 하늘 아래로 함께 떠나자는 내용의 가사는 탁 트인 도로를 달리는 듯한 상쾌함을 전하며, 여름 시즌 플레이리스트를 채울 곡으로 기대를 모은다.
특히 '함께 떠나볼까'는 '트립뮤직 2'를 통해 케이 여행 크리에이터 예또가 함께한 여행의 순간과 감정을 음악으로 담아낸 곡이라는 점에서 더욱 특별하다. 음악 웹예능 '트립뮤직 2'는 케이와 예또가 함께 떠나는 1박 2일 우정 여행 프로젝트로, 경주로 떠난 두 사람이 여행지에서 마주한 즐겁고 진솔한 순간들을 그려낸다. 두 사람은 첨성대와 황리단길, 벽화마을, 아이스크림 맛집 등 경주 여행에서 빼놓을 수 없는 명소들을 찾는가 하면, 해안가 플로깅부터 게스트하우스 투숙객들과 함께한 바비큐 파티, 미니 버스킹까지 다채로운 여행을 즐긴다. '트립뮤직 2'에서만 만날 수 있는 특별한 여행의 순간과 이야기를 통해 두 사람의 유쾌하고 진솔한 케미스트리도 만나볼 수 있을 예정이다.
한편 '트립뮤직 2'는 유튜브 스튜디오:D 채널을 통해 오는 20일부터 매주 목요일 오후 5시에 공개된다.
moonddo00@newspim.com