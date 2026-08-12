제31회 부산국제영화제, 공식 굿즈 첫 펀딩 프로젝트 공개

AI 핵심 요약beta
- 부산국제영화제가 12일 텀블벅서 굿즈를 선보였다.
- 아카이빙 컬렉션은 뱃지·키링 등 6종으로 구성했다.
- 사전 펀딩은 12일부터 19일까지, 본펀딩은 20일부터다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 부산국제영화제가 처음으로 크라우드 펀딩 플랫폼 텀블벅을 통해 새로운 굿즈 라인업 '부산국제영화제 아카이빙 컬렉션'을 선보인다.
이번 프로젝트는 부산국제영화제 컬처 프로젝트 피트(p!tt)와 IP 기반 상품 기획·디자인 스튜디오 원트 스튜디오(WNT STUDIO)가 공동 기획했다. 단순한 기념품을 넘어 관객이 영화제와 함께 쌓아온 삼십 년의 시간과 스크린 밖 여운을 일상의 제품으로 고스란히 담아내는 데 초점을 맞췄다.
'부산국제영화제 아카이빙 컬렉션'으로 공개되는 굿즈 라인업은 영화제의 역사를 반영한 뱃지 컬렉션, '한국영화의 오늘' 섹션을 담은 미니북 키링, 제31회 공식 포스터 퍼즐 세트, 티켓 카탈로그 북커버, 역대 뱃지 아카이브를 완성하는 시네벤토리 에코백, 그리고 '영화의 바다'를 모티브로 제작된 영화제 최초 주얼리 팔찌 총 6종이다.
그 중에서도 '뱃지 컬렉션'과 '미니북 키링'은 영화제의 시간과 관객이 영화제에서 보낸 사적인 기억이 교차하는 핵심 아이템이다. 1회, 10회, 20회, 30회 포스터와 전통 인장을 담은 '뱃지 컬렉션'은 영화제의 굵직한 마일스톤을 짚어내고, 가장 가까이에서 한국영화를 응원해 온 '한국영화의 오늘' 섹션의 600여 편의 기록을 엮어낸 '미니북 키링'은 관객 개개인이 축적해 온 감상의 시선을 별점으로 수록할 수 있게 했다.
이번 부산국제영화제 아카이빙 컬렉션의 사전 예약 펀딩은 8월 12일 오전 8시부터 19일까지 진행되며, 본 펀딩은 8월 20일 오전 10시부터 26일까지 진행된다. '부산국제영화제 아카이빙 컬렉션'의 자세한 펀딩 일정과 패키지 및 리워드 구성은 텀블벅 공식 프로젝트 페이지에서 확인할 수 있다.
제31회 부산국제영화제는, 오는 10월 6일부터 10월 15일까지 영화의전당 일대에서 10일간 개최된다.
jyyang@newspim.com