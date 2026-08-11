수원·의왕·군포·안산 '신분당선 연장선' 제5차 국가철도망 반영 공동건의

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 11일 수원·의왕·안산과 신분당선 연장선 반영을 촉구했다.
- 4개 지자체는 GTX-C 연계로 강남 접근성 개선을 기대했다.
- 54km 노선은 3기 신도시와 지역 성장거점 조성에 필요하다고 했다.
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광교~북수원~의왕역~3기 신도시~반월역 잇는 14.54km 광역철도 사업
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 수원특례시, 의왕시, 안산시 등 수도권 서남부 4개 지자체와 함께 '신분당선 수원·의왕·군포·안산 연장선'의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 촉구하는 공동 대응에 나섰다고 11일 밝혔다.
군포시 주관으로 이날 경기도의회 브리핑실에서 열린 서명식에는 한대희 군포시장, 이재준 수원특례시장, 김성제 의왕시장, 허남석 안산시 부시장과 관내 도의원 13명이 참석해 공동건의문에 서명했다.
참석 단체장들은 건의문을 통해 신분당선 연장선이 추진될 경우 수도권 서남부 4개 도시가 연결되고 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선과 연계해 서울 강남권 접근성이 획기적으로 개선될 것이라고 밝혔다.
또한 청년 일자리 창출, R&D 및 미래 모빌리티 산업 육성 등 지역 성장 거점을 마련하기 위해 국토교통부의 제5차 국가철도망 구축계획 반영이 필수적이라고 강조했다.
'신분당선 수원·의왕·군포·안산 연장선'은 기존 신분당선 광교역에서 출발해 북수원 장안·이목지구, 의왕역, 의왕·군포·안산 3기 신도시를 거쳐 반월역까지 연결되는 총연장 14.54km의 광역철도 노선이다.
2022년 군포시가 사전타당성 용역을 통해 처음 발굴한 사업으로 수도권 서남부권을 동서로 연결해 기존 철도망을 격자형으로 보완하는 핵심 축으로 평가받는다.
한대희 군포시장은 "신분당선 연장선은 3기 신도시의 도시 가치를 끌어올리고 서남부권 주민들에게 획기적인 교통 편의를 제공할 핵심 노선"이라며 "민간사업자의 적극적인 추진 의지가 있어 국가 재정 부담을 대폭 줄일 수 있는 만큼 국가계획에 반드시 반영되도록 총력을 다하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com