조상호 세종시장 "李대통령 '세종집무실' 의지 재확인"

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 11일 이재명 대통령의 세종집무실 의지를 환영했다
- 조상호 시장은 행정수도 완성 위해 초당 협력을 촉구했다
- 시는 정기국회서 행정수도 특별법 제정을 요구했다
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"행정수도 특별법 연내 제정 최우선"
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 이재명 대통령이 11일 국무회의에서 '임기 내 세종집무실 시대'를 열겠다는 의지를 밝힌 것을 환영하며, 행정수도 완성을 위한 정치권의 초당적 협력을 촉구했다.
조상호 세종시장은 이날 논평을 통해 "이 대통령이 국무회의에서 임기 내 세종 집무실 시대를 열고, 임기 마지막 국무회의 역시 세종 집무실에서 개최해야 한다고 밝혔다"며 40만 시민과 함께 환영의 뜻을 밝혔다.
조 시장은 "대통령 세종집무실과 국회세종의사당 건립에 속도를 내는 것은 물론 행정수도 완성을 위한 법·제도적 인프라 정비까지 직접 강조한 것에 대해 깊은 감사와 환영의 뜻을 밝힌다"고 말했다.
이어 "이번 대통령의 메시지가 단순한 행정 기능 이전을 넘어 세종시를 대한민국 국정 운영의 중심축으로 자리매김시키겠다는 의지를 보여준 것"이라고 평가했다.
특히 수도권 과밀화와 일극체제라는 구조적 한계를 극복하고 국가균형성장을 실현하기 위한 국정 방향을 재확인했다는 점에서 의미가 크다고 강조했다.
시는 행정수도 완성을 위해서는 대통령과 국회, 정부가 세종을 중심으로 유기적으로 소통하고 작동할 수 있는 법적·제도적 기반 마련이 무엇보다 중요하다는 입장이다.
이에 따라 국회와 정치권을 향해 여야를 떠나 이번 정기국회에서 '행정수도 특별법'을 반드시 제정해 달라고 촉구했다.
시는 향후 정부와 국회, 정치권, 시민사회와의 협력을 강화하고 행정수도 특별법 제정과 핵심 인프라 구축이 차질 없이 추진될 수 있도록 행정력을 집중한다는 계획이다.
조 시장은 "행정수도 특별법 제정이야말로 대통령 세종집무실과 국회세종의사당의 안정적 건립은 물론 남은 국가 중추기능의 이전을 제도적으로 보장하는 가장 확실한 기틀이 될 것"이라고 밝혔다.
그러면서 "이재명 대통령의 '행정수도 세종 완성'에 대한 확고한 결단을 적극 환영한다"며 "대통령의 담대한 구상이 대한민국의 미래를 바꾸는 거대한 결실로 완성되는 그날까지 40만 시민과 함께 멈춤 없이 전진하겠다"고 강조했다.
조 시장은 이날 시청 집현실에서 열린 간부회의에서도 행정수도 특별법 연내 제정을 시정 최우선 과제로 제시했다.
그는 "시민들이 앞장서 만들어가는 행정수도 완성의 흐름에 우리시도 힘을 보태야 한다"며 "국회·정부와의 협력을 강화하고 특별법 제정에 모든 행정력을 집중해 달라"고 주문했다.
그러면서 "행정수도 완성을 향한 시민들의 열망이 실질적인 제도 변화로 이어질 수 있도록 각 부서가 긴밀히 협력해 달라"고 당부했다.
vincent977@newspim.com