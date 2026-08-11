한병도 "용인 반도체 클러스터, 전력·용수·교통망 핵심 인프라 적시 구축 약속"

AI 핵심 요약beta
- 민주당 3대 메가프로젝트 특위가 11일 용인 반도체 클러스터를 찾았다.
- 한병도 위원장은 전력·용수·교통망 등 인프라 조기 구축을 약속했다.
- SK하이닉스·삼성전자는 특별법과 국회 지원을 요청했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이언주·김경수·한정애 등 총출동…"입법·예산·행정 병목 해소"
곽노정 "용수·전력 등 국회의 지속적 관심과 지원 절실"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당 3대 메가프로젝트 지원 특별위원회(위원장 한병도 민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표)가 11일 경기 용인 반도체 클러스터 현장을 찾아 반도체 산단 조기 완공을 위한 전폭적인 입법·예산 지원을 약속했다.
한병도 위원장을 비롯한 특위 위원들은 이날 오후 용인 일반산업단지 내 SK하이닉스 현장 사무실을 방문해 SK하이닉스, 삼성전자 등 반도체 기업 최고경영진과 현장 간담회를 개최했다.
특위 출범 후 첫 현장 행보로 진행된 이날 간담회에는 한 위원장과 이언주·김경수·한정애 부위원장, 장철민 간사를 비롯해 곽노정 SK하이닉스 CEO, 김용관 삼성전자 경영전략총괄 사장 등 양사 주요 임원진이 참석했다.
한 위원장은 "전 세계가 인공지능(AI)과 첨단산업 패권을 두고 소리 없는 전쟁을 펼치고 있으며, 승패를 가를 핵심 요인은 '속도'"라며 "정부와 국회, 민간이 혼연일체가 돼 용인 클러스터를 하루라도 빨리 완공할 수 있도록 전력·용수·교통망 등 핵심 인프라 적시 구축을 빠짐없이 챙기겠다"고 밝혔다.
용인이 지역구인 이언주 부위원장도 "용인 국가산단과 일반산단의 팹(Fab) 완공 시점을 각각 7년, 12년 단축하기로 한 것은 큰 의미가 있다"며 "송전망 연결 등 전력 문제로 인한 민원을 빠르게 해결하고, 필요시 자체 해결 방안을 포함해 올해 안에 결론을 내릴 수 있도록 최선으로 뒷받침하겠다"고 강조했다.
국가균형발전 측면에서의 당위성도 제시됐다. 이재명 대통령 직속 지방시대위원장을 지낸 김경수 부위원장은 "수도권은 수도권대로 특색 있게 발전하고 지방은 지방에 맞게 발전하는 것이 균형발전"이라며 용인 산단의 성공적 조성을 적극 지원하겠다고 밝혔고, 한정애 부위원장은 병목 현상 없는 행정 지원을 약속했다.
장철민 간사는 "기존 행정 방식으로 8년, 13년 단축 목표를 달성하긴 어렵다"며 "국가 산업정책의 틀과 일하는 방식을 전면 개혁해 프로젝트를 성공시키겠다"고 다짐했다.
기업 측은 반도체 특별법 시행에 맞춰 국회 차원의 전폭적인 지원을 요청했다.
곽노정 SK하이닉스 대표이사는 "용인 클러스터 첫 번째 팹이 6개월 뒤 완공돼 웨이퍼를 생산하게 된다"며 "AI 산업이 급성장함에 따라 용인뿐 아니라 기존 캠퍼스와 호남권 확장 등 거대한 과제가 남아있는 만큼 용수와 전력 등 인프라 측면에서 국회의 지속적인 관심과 지원이 절실하다"고 호소했다.
김용관 삼성전자 DS(디바이스솔루션)부문 사장은 "용인 국가산단 가동 목표를 2029년 10월로 앞당겼고 서남권 단지 역시 조속히 준비해야 하는 시점"이라며 "기업 혼자 힘으로는 한계가 있는 만큼, 더 적극적인 속도전과 돌격전을 펼칠 수 있도록 입법·정책적 지원을 부탁드린다"고 전했다.
allpass@newspim.com