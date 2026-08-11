나주시, 신재생에너지 융복합사업 전국 상위 10%…A등급

AI 핵심 요약beta
- 나주시가 11일 신재생에너지 평가서 A등급을 받았다.
- 173개 지자체 중 상위 10%에 올라 성과를 인정받았다.
- 태양광 등 486개소 보급해 에너지 전환을 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주시가 신재생에너지 보급 성과와 사업 추진 역량을 인정받아 전국 상위 10%에 올랐다.
나주시는 기후에너지환경부와 한국에너지공단이 실시한 '2027년 신재생에너지 융복합지원사업' 공개평가에서 A등급을 받았다고 11일 밝혔다.
이번 공개평가는 사업에 참여한 전국 173개 지방자치단체를 대상으로 사업계획의 타당성, 추진체계, 보급 효과, 사업관리 및 사후관리 계획 등을 종합적으로 평가했으며 나주시는 전국 상위 10%에 해당하는 A등급에 선정됐다.
시는 에너지 분야 공공기관과 연구·교육기관이 집적된 대한민국 대표 에너지 허브 도시로 에너지를 생산하는 도시를 넘어 시민이 에너지 전환의 혜택을 직접 체감할 수 있는 도시를 목표로 신재생에너지 보급 정책을 지속적으로 추진하고 있다.
2020년부터 신재생에너지 보급사업을 꾸준히 추진해 주택과 건물 등에 태양광과 태양열 등 신재생에너지 설비를 누적 3천 200여 개소, 약 239억 원 규모로 보급하며 생활 속 에너지 전환 기반을 확대해 왔다.
나주시는 이러한 사업 경험과 추진 역량을 바탕으로 '2027년 신재생에너지 융복합지원사업'을 추진해 태양광 417개소, 태양열 55개소, 지열 14개소 등 총 486개소에 신재생에너지 설비를 보급할 계획이다.
주택과 건물은 물론 공중목욕장 등 시민들이 일상에서 이용하는 생활밀착형 공간까지 신재생에너지 설비 보급을 확대하는 데 중점을 뒀다.
지역에서 생산된 재생에너지가 주민의 에너지 비용 절감과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 에너지 생산과 활용이 연결되는 선순환 구조를 구축하고 시민 참여형 에너지 전환 모델을 제시했다.
이 같은 사업계획과 그동안의 지속적인 신재생에너지 보급 실적, 체계적인 사업관리 역량 등이 높은 평가를 받으면서 전국 상위 10%에 해당하는 A등급을 획득했다.
나주시는 2027년 융복합지원사업을 차질 없이 추진해 지역의 에너지 인프라와 특성을 연계한 신재생에너지 보급을 확대하고 시민이 체감할 수 있는 에너지 전환 기반을 지속적으로 확충할 계획이다.
윤병태 나주시장은 "이번 A등급 선정은 신재생에너지 보급 확대를 위해 노력한 결과"라며 "시민이 에너지를 생산하고 절약하며 혜택을 누리는 지속 가능한 에너지특화도시를 만들어가겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com