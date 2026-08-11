안양시 '종합교통계획' 착수…GTX-C·박달스마트시티 연계 청사진 수립

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 11일 종합교통계획 수립에 착수했다
- 시는 4개 교통계획을 통합해 효율을 높인다
- GTX-C 등 철도망 연계로 교통난 해소에 나선다
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최대호 시장 "'Any Way, Anyang!' 추진...수도권 중심 교통 도시 도약할 것"
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 급변하는 교통 환경과 장래 교통 수요에 선제적으로 대응하기 위해 시 주요 교통 정책을 통합하는 중장기 청사진 수립에 착수했다고 11일 밝혔다.
시는 지난 10일 시청 전자회의실에서 관계 기관 및 용역사 관계자, 교통 전문가 등이 참석한 가운데 '안양시 종합교통계획 수립용역 착수보고회'를 개최했다.
이번 용역은 5년 단위 법정 계획인 도시교통정비 중기계획, 지역 교통안전 기본계획, 지속가능 지방교통물류 발전계획, 지방 교통약자 이동편의 증진계획 등 4개 분야를 연계 수립하는 사업이다. 개별 추진되던 사업을 하나로 통합해 행정 효율과 정책 연계성을 끌어올린다는 구상이다.
시는 이번 종합계획을 통해 광역 교통망 확충과 도심 교통난 해소, 환승 체계 강화, 친환경 교통수단 확대, 보행자 중심 도로 조성 등 생활 밀착형 개선책을 폭넓게 다룰 예정이다.
특히 수도권 광역급행철도(GTX)-C 노선, 월곶~판교선, 인덕원~동탄선, 신안산선 등 관내 주요 철도망 사업의 효과를 극대화하고 위례~과천선 및 서울 서부선의 안양 연장, 박달스마트시티 조성 등 대규모 사업에 대한 종합 교통 대응 전략을 정립할 방침이다.
최대호 안양시장은 "이번 종합교통계획은 안양시 미래 교통 정책의 중요한 이정표가 될 것"이라며 "대규모 철도 사업과 역점 거점 개발 사업을 연계해 도심 혼잡을 줄이고 도시 가치를 크게 끌어올리겠다"고 전했다. 이어 "'모든 길은, 안양으로!(Any Way, Anyang!)'라는 방향 아래 안양이 단순 경유지를 넘어 머물고 일하며 삶을 채워가는 수도권 중심 도시로 도약하도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com