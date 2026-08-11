담양군, 50대 이상 겨냥한 치유농업 모델 만든다

AI 핵심 요약beta
- 담양군이 11일 50대 이상 대상 치유농업 프로그램 개발에 속도를 냈다.
- 농업기술센터는 2차 전문가 자문을 열고 운영 방향과 평가법을 논의했다.
- 담양군은 자문 반영해 프로그램과 체계를 보완할 계획이다.
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[담양=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 담양군이 50대 이상 성인을 대상으로 한 '담양형 치유농업 프로그램' 개발에 속도를 내고 있다.
담양군농업기술센터는 최근 국립목포대학교 담양캠퍼스에서 담양군치유농업연구회 회원들이 참석한 가운데 '담양형 치유농업 프로그램 개발을 위한 2차 전문가 자문'을 진행했다고 11일 밝혔다.
이번 자문에서는 국립목포대학교 강영란 교수가 프로그램의 목적과 목표를 구체화하고 대상자 특성에 맞는 운영 방향을 제시했다. 참석자들은 50대 이상 성인의 기본 욕구를 파악하기 위한 검사 실습과 치유농업 접근 방법을 살펴보고 프로그램 효과를 측정할 평가 도구 활용법도 논의했다.
담양군은 자문 결과를 반영해 농가별 치유농업 프로그램과 평가 체계를 보완할 계획이다. 오는 24일 예정된 3차 전문가 자문에서는 프로그램의 세부 내용과 운영 방향을 구체화한다.
담양군 관계자는 "치유농업이 현장에서 안정적으로 운영되려면 대상자의 특성과 프로그램 목적을 반영한 체계적인 설계가 필요하다"며 "전문가 의견과 연구회 회원들의 현장 경험을 토대로 담양의 농업 자원을 활용한 특색 있는 프로그램을 개발하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com