전남광주특별시, 유기농업 발전 기여 농업인 모집

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 11일 유기농 명인 모집을 발표했다.
- 후보자 접수는 9월 2일까지이며 10월 지정한다.
- 지정 농업인은 지원사업 참여와 명인드림 상표를 쓴다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시는 최근 유기농업 발전에 기여한 농업인을 찾아 '2026년 전남광주통합특별시 유기농 명인'으로 지정하기로 했다고 11일 발표했다.
유기농 명인 지정제는 2011년 전국 최초로 도입했다. 식량작물(벼 제외), 원예작물, 특용작물, 축산, 기타 등 5개 분야를 대상으로 3천300㎡ 이상 유기식품 인증을 7년 이상 유지하면서 저비용·독창적 유기농업 실천기술을 개발·보유한 지역 농업인을 선정한다.
후보자 모집은 오는 9월 2일까지다. 각 시군에서 추천한 농업인을 대상으로 서류심사와 현장평가, 친환경농업추진위원회 심의를 거쳐 10월 지정한다.
신청서류는 전남광주통합특별시 누리집의 고시·공고에서 확인할 수 있다. 참여를 바라는 농업인은 신청서와 구비서류를 갖춰 등기우편이나 전자우편으로 접수하면 된다.
유기농 명인으로 지정되면 친환경 과수·채소 전문단지 조성사업 등 다양한 지원사업에 참여할 수 있으며, 생산한 농식품에는 '명인드림' 상표를 사용할 수 있다. 또한, 농장에는 안내판과 현판이 제공된다.
김영석 전남광주통합특별시 친환경농업과장은 "현재 30명의 유기농 명인을 지정했으며, 이 제도를 통해 친환경농업인의 자긍심을 높이고 우수 기술을 확산할 것"이라고 말했다.
ej7648@newspim.com