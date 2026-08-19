[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 중앙대 수시등급 및 지원전략

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

중앙대는 올해 2027학년도 입시에서 정원내 기준으로 총 4,470명을 선발하는데, 수시에서 2,517명, 정시에서 1,953명을 선발한다.

중앙대는 올해 2027학년도 수시모집에서 학사 구조 개편과 첨단학과 정원 조정을 통해 '산업보안학과 69명, 지능형반도체공학과 30명, 소프트웨어학부 160명, AI학과 56명' 등 미래 산업 환경에 최적화된 인재 선발에 집중하고 있습니다.

수시에서 학생부교과전형 '지역균형' 508명, 학생부종합전형 '탐구형인재' 512명, '융합형인재' 378명, '성장형인재' 108명, 논술전형 '일반형' 403명, '창의형' 86명 등 총 2,517명을 선발한다.

중앙대 수시의 핵심은 '전형별 지원 자격'과 '수능 최저학력기준' 유무를 철저히 파악하는 데 있습니다.

수능 성적에 강점이 있다면 수능 최저 기준이 있는 전형을 공략하여 실질 경쟁률을 낮추고, 반대로 서류와 비교과 활동이 뛰어나다면 수능 최저 기준이 없는 전형을 활용해 본인의 강점을 극대화하는 전략이 필수적입니다.

각 전형은 학생부의 어떤 측면을 중점적으로 평가하는지가 다르므로, 본인의 학생부 경쟁력과 대학의 인재상을 1대1로 대조해보는 치밀한 전략 수립이 성공의 열쇠입니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 중앙대 수시등급 및 지원전략

1. 학생부교과전형 '지역균형'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

'지역균형' 전형은 학교장 추천을 받은 학생을 대상으로 하며, '학생부교과 90%+학생부비교과(출결) 10%'를 반영하여 선발합니다. '서울캠퍼스'의 경우 수능 최저학력기준이 적용되므로, 우수한 교과 성적은 물론 안정적인 수능 최저 충족 능력이 합격의 필수 전제 조건입니다. 특히 올해는 전공개방모집과 학과별 모집이 병행되므로 입시 결과와 본인의 교과 성적 분포를 더욱 면밀히 비교해야 합니다.

(2) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석 및 전략

① 인문계열 주요 학과 (70% Cut)

'경영학부(경영전공) 1.75등급, 사회과학대학 1.78등급, 인문대학 1.8등급, 미디어커뮤니케이션학부 1.83등급, 교육학과 1.84등급, 유아교육과 1.89등급, 영어교육과 1.79등급'을 기록하였습니다. 인문계열 또한 1등급 후반대에서 합격자가 밀집되어 있어, 소수점 단위의 성적 차이로 당락이 결정되므로 신중한 학과 선택이 요구됩니다.

② 자연계열 주요 학과 (70% Cut)

'약학부'는 1.1등급이라는 압도적인 성적을 기록했습니다. '화학공학과(1.44), 전자전기공학부(1.52), 기계공학부(1.56), 융합공학부(1.56), 자연과학대학(1.59)' 등 자연계열 핵심 학과들은 1.5등급 내외에서 치열한 합격선이 형성되었습니다. 공학 계열의 인기는 여전히 매우 높으며, 1등급 중반대 내신을 유지하는 것이 지원의 최소 마지노선임을 인지해야 합니다.

2. 학생부종합전형 '탐구형인재'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

'탐구형인재'는 512명을 선발하는데, 1단계 '서류 100%'로 선발 후, 2단계 '면접'을 실시하는 전형으로, 전공적합성과 심화탐구 역량을 집중적으로 평가합니다. 융합형인재보다 합격자의 내신 등급 분포가 훨씬 넓게 형성되는데, 이는 교과 성적 그 자체보다 전공에 대한 독보적인 몰입과 심화 연구 경험이 내신 등급의 부족함을 뛰어넘을 수 있음을 의미합니다.

(2) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석 및 전략

① 인문계열 주요 학과 (70% Cut)

'심리학과 2.61등급, 사회복지학부 2.72등급, 미디어커뮤니케이션학부 3.34등급, 영어영문학과 3.41등급, 경제학부 4.06등급, 도시계획부동산학과 4.11등급' 등으로 나타났습니다. 문과계열 역시 내신 4등급대까지 합격선이 형성되어 있어, 자신의 탐구 보고서나 심화 학습 과정의 논리적 우수성을 입증하는 것이 가장 강력한 전략입니다.

② 자연계열 주요 학과 (70% Cut)

'의학부(의예) 1.98등급, 약학부 2.72등급, 전자전기공학부 2.15등급, 소프트웨어학부 2.53등급, 화학과 2.15등급, 기계공학부 4.16등급, 화학공학과 5.86등급'을 기록했습니다. 내신 5등급대까지 합격하는 사례가 발생하는 것은 전공에 대한 전문성 있는 탐구활동이 있었기에 가능한 결과입니다.

6일 오후 서울 강남구 역삼동 강남하이퍼학원 본원에서 열린 이투스에듀의 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 분석 설명회'에서 참석자들이 입시 전략과 시험 분석 내용을 청취하고 있다. 이번 설명회는 지난 4일 실시된 2027학년도 수능 6월 모의평가 결과를 분석하고 향후 학습 및 입시 전략을 제시하기 위해 마련됐다. [사진 = 뉴스핌DB]

3. 학생부종합전형 '융합형인재'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

'융합형인재'는 378명을 선발하는데, 수능 최저학력기준 없이, '서류 100%'로 선발하는 전형입니다. 학업역량(50%), 진로역량(30%), 공동체역량(20%)을 종합적으로 평가하며, 학교생활기록부에 기재된 교과학습발달상황과 창의적 체험활동 간의 유기적인 연계성을 중점적으로 봅니다. 내신 등급이 다소 낮더라도 비교과 활동에서 본인의 학업적 성장 과정을 체계적으로 증명한 학생에게 매우 유리합니다.

(2) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석 및 전략

① 인문계열 주요 학과 (70% Cut)

'심리학과 1.77등급, 미디어커뮤니케이션학부 1.80등급, 광고홍보학부(광고홍보학전공) 1.87등급, 경제학부 1.91등급, 사회과학과 1.92등급, 교육학과 1.95등급' 등이 주요 분포권입니다. 인문계열은 진로와 관련된 독서와 탐구 활동 경험이 평가의 결정적 변수입니다.

② 자연계열 주요 학과 (70% Cut)

'약학부 1.16등급, 의학부(의예) 1.28등급, 화학공학과 1.44등급, 소프트웨어학부 1.72등급, 융합공학부 1.73등급, 전자전기공학부 1.76등급, 기계공학부 1.88등급'으로 나타났습니다. 최상위권 학생들의 지원이 몰리는 만큼, 학생부의 기록이 단순 나열이 아닌 심화 학습의 과정을 구체적으로 담고 있어야 합니다.

4. 학생부종합전형 '성장형인재'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

올해 신설된 '성장형인재'는 108명을 선발하는데, 1단계 '서류 100%', 2단계에서 '서류 70%+면접 30%'을 반영하여 최종 선발하며, 수능 최저학력 기준이 있다.

(2) 전형의 핵심 전략

기존 학종 전형들에 수능 최저학력기준이 없었던 것과 달리, 중앙대 학종 중 유일하게 수능 최저학력기준을 도입한 전형으로 '일반학과' 기준 '3개 영역 합 6 이내'의 높은 최저 기준이 설정되어 있습니다. 이는 교과전형보다도 다소 높은 수준으로, 수능 최저 기준을 충족할 수 있는 학생에게는 실질경쟁률이 크게 낮아지는 기회가 될 수 있습니다. 높은 수능 최저로 인해 지원자 중 상당수가 허수가 될 가능성이 높으며, 선호도가 높은 학과 위주로 선발하여 타 대학으로의 이탈(충원 합격)이 활발할 것으로 예상됩니다. 학생부 기록이 중앙대 합격선에 살짝 아쉬움이 있더라도, 수능 최저를 악착같이 맞출 자신이 있는 학생에게 최적의 전략적 선택지가 될 것입니다.

6일 오후 서울 강남구 역삼동 강남하이퍼학원 본원에서 열린 이투스에듀의 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 분석 설명회'에서 참석자들이 입시 전략과 시험 분석 내용을 청취하고 있다. 이번 설명회는 지난 4일 실시된 2027학년도 수능 6월 모의평가 결과를 분석하고 향후 학습 및 입시 전략을 제시하기 위해 마련됐다. [사진 = 뉴스핌DB]

4. 논술전형 '논술'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

중앙대 논술전형은 '일반형'으로 403명, '창의형'을 신설하여 '86명'을 각각 선발한다. '논술 70%+학생부교과 20%+학생부비교과 10%'로 선발하지만, 차이점은 '일반형'은 지존과 같이 수능 최저학력기준이 있고, 신설된 '창의형'은 수능 최저학력기준이 없다.

(2) 전형의 핵심 전략

중앙대 논술전형은 논술고사가 합격의 당락을 결정한다. 수능 최저학력기준 충족이 실질경쟁률을 낮추는 핵심이므로, 수능 준비와 기출문제 분석을 병행하는 집중 전략이 필요하다. 중앙대 논술은 전통적으로 높은 경쟁률을 자랑한다. '일반형'은 수능 최저학력기준이 존재하며, 서울캠퍼스는 '3개 영역 합 6 이내'를 요구한다. '창의형'은 수능 최저학력기준이 없으므로 평소 수능이 잘 안 나오는 학생들은 적극적으로 공략해야 한다.

(3) 출제 경향

'인문계열'은 통합형 논술로 논리력을, '자연계열'은 수리논술로 수학적 사고력을 평가한다. 기출문제를 분석하여 학교 측이 요구하는 답안 작성 요령과 시간 배분을 연습해야 한다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2026학년도 대학수학능력시험일인 13일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 수험생들이 시험 시작을 기다리고 있다. 2025.11.13 photo@newspim.com

5. 올해 중앙대 지원전략

한양대와 마찬가지로 중앙대 수시 지원의 성공 여부는 '자신의 강점과 전형 평가 방식의 일치'에 달려 있습니다. 단순히 입시 결과 70% 컷에 본인의 내신을 단순히 대조하는 것만으로는 결코 합격 가능성을 보장할 수 없습니다. '융합형인재'가 학교생활 전반의 균형 잡힌 역량과 학업적 토대를 중시한다면, '탐구형인재'는 특정 분야에 대한 깊이 있는 몰입과 심화 연구과정을 핵심역량으로 평가합니다.

입시 결과 데이터는 절대적인 정답이 아닌 '참고치'일 뿐입니다. 매년 바뀌는 모집 인원, 지원자 수준, 경쟁률을 고려할 때, 과년도 입시 결과에 매몰되기보다 본인이 가진 역량의 성격이 어떤 전형에 최적화되어 있는지를 판단하는 안목이 필수적입니다.

중앙대는 전형 간 복수지원이 가능하므로 자신의 생활기록부가 가진 가장 강력한 키워드를 중심으로 여러 전형을 전략적으로 조합하는 배치가 필요합니다.

'지역균형'을 준비하는 학생은 안정적인 수능 최저 충족을 위한 전략을, '탐구형인재'를 준비하는 학생은 생활기록부에 담긴 탐구과정의 논리성과 연구의 깊이를, '융합형인재'를 준비하는 학생은 학교생활 전반의 진정성과 학업역량의 균형을 확보하는 데 모든 전력을 다해야 합니다.