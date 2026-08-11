고정욱 작가, 400번째 저서…'다정한 말 단단한 말' 출간

AI 핵심 요약beta
- 고정욱 작가가 11일 400번째 저서 다정한 말 단단한 말을 출간했다.
- 신간은 웹툰동화로 말의 힘과 관계의 의미를 전한다.
- 그는 36년간 400권을 냈고 누적 판매 500만부를 넘겼다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
누적 판매 500만부·강연 5000회 기록
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 아동·청소년 문학 작가 고정욱이 400번째 저서 '다정한 말 단단한 말'을 출간했다고 11일 밝혔다.
'다정한 말 단단한 말'은 웹툰의 형식과 동화의 이야기 구조를 결합한 웹툰동화다. 어린이들이 친숙한 웹툰 형식을 통해 독서에 접근하고, 말의 힘과 관계 맺기의 의미를 생각해볼 수 있도록 기획됐다.
고 작가는 1990년 첫 저서 '글힘돋움'을 시작으로 36년간 작품 활동을 이어왔다. 이번 신간 출간으로 저서 400권을 기록했으며, 누적 판매량은 500만부를 넘어섰다.
그동안 '가방 들어주는 아이', '아주 특별한 우리 형', '안내견 탄실이', '네 손가락의 피아니스트', '까칠한 재석이' 시리즈 등을 발표했다. 장애와 다양성, 공존과 성장 등을 주요 소재로 다뤄온 그의 작품들은 학교 권장도서와 독서교육 프로그램 등에 선정되며 어린이·청소년 독자들과 만나왔다.
고 작가는 소아마비로 인한 지체장애로 휠체어를 이용하고 있으며, 자신의 경험을 바탕으로 장애와 비장애가 함께 살아가는 사회의 모습을 작품에 꾸준히 담아왔다.
작품 활동과 함께 독자들과의 만남도 이어왔다. 전국 학교와 도서관, 공공기관, 기업 등에서 진행한 강연은 5000회를 넘어섰다. 독서와 글쓰기, 인성교육, 장애인식 개선 등을 주제로 강연과 '작가와의 만남'을 진행하고 있다.
고 작가는 2025년 아스트리드 린드그렌 추모상(ALMA) 한국 후보로도 선정됐다. 아스트리드 린드그렌 추모상은 스웨덴 정부가 아동문학 발전을 위해 제정한 국제 아동·청소년 문학상이다.
고 작가는 "400권은 끝이 아니라 독자들과 함께 걸어온 36년의 기록"이라며 "앞으로도 아이들과 청소년, 그리고 모든 세대가 함께 공감할 수 있는 이야기를 쓰겠다"고 말했다.
이어 "새로운 형식의 작품에도 계속 도전하며 다음 목표인 500권을 향해 나아가겠다"고 덧붙였다.
taeyi427@newspim.com