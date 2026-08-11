[모닝 리포트] "환율 추가 하락 가능하지만...원화 추세적 강세는 한계"

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권은 11일 원/달러 환율 하락이 일시적이라 했다.
- 달러 공급 우위로 1300원대 후반 추가 하락 가능하다 했다.
- 해외투자·FDI 수요와 국민연금 헤지 종료가 하단을 지지한다 했다.
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 최근 원/달러 환율이 가파르게 하락한 가운데, 단기적으로 1,300원대 후반까지 추가 하락을 시도할 수 있으나 추세적인 원화 강세 전환으로 보기는 어렵다는 분석이 나왔다. 해외 투자 수요와 대미 외국인직접투자(FDI) 등 달러 실수요가 하단을 지지할 것이라는 전망이다.
권아민 NH투자증권 연구원은 11일 보고서를 통해 "최근 환율 급락은 수급상 달러 공급 우위에 기인한다"며 "달러 공급 우위가 지속될 경우 1,300원대 후반까지 추가 하락할 수 있지만, 이는 연중 하단 수준이며 큰 틀에서 추세적 강세로의 전환이라기보다는 일시적 강세로 판단한다"고 밝혔다.
보고서에 따르면 7월 이후 진행된 환율 하락의 주요 트리거는 SK하이닉스의 ADR 조달 금액 환전 수요였다. 여기에 8월 법인세 납부 시즌과 맞물려 주요 기업들의 달러 추격 매도가 더해졌고, 중공업체를 중심으로 환헤지 비율을 상향하는 움직임이 나타나며 달러 공급 우위를 만들었다. 아울러 이란 전쟁 불확실성 완화와 미국 고용지표 부진에 따른 미국 연방준비제도(Fed)의 매파적 기대감 되돌림도 달러 강세를 제한하고 외국인 국내 주식 매도세를 완화시켰다.
다만 NH투자증권은 환율의 하단이 제한될 것으로 내다봤다. 권 연구원은 "국내 증시 변동성과 맞물려 7월 이후 내국인의 미국 주식 투자가 재확대되는 등 견조한 해외투자 흐름이 확인되고 있다"며 "지난 6월 한미전략투자공사 출범 이후 하반기 FDI 확대 시 해외 투자 목적의 달러 실수요 및 잠재 수요가 늘어날 수 있다"고 짚었다.
국민연금의 행보도 변수로 꼽혔다. 권 연구원은 "지난해 비상계엄 레벨(1,485원)에서 가동된 전략적 환헤지가 지난 6월 1,350원 수준에서 종료된 바 있다"며 "환율이 추가로 안정될 경우 국민연금의 환헤지 종료 가능성도 염두에 둬야 한다"고 설명했다.
일각에서 제기되는 엔 캐리 청산 우려에 대해서는 시장에 미치는 영향이 제한적일 것으로 평가했다. 권 연구원은 "2024년 9월 엔 캐리 청산 분위기는 미국 고용 둔화에 따른 빅컷 전망과 미·일 금리 차의 가파른 축소에 기인했으나, 현재는 미국 금리의 급락이 동반되지 않고 있다"며 "현 수준의 일본은행(BoJ) 스탠스로는 엔 캐리 청산 우려가 더 불거지기 어렵다"고 판단했다.
권 연구원은 "결국 최근 원화 강세는 계절적·일시적 달러 공급 우위의 결과"라며 "단기적으로 1,300원대 후반까지 하락 쏠림이 나타날 수 있으나 해외투자, 대미 FDI 등 달러 수요와 국민연금의 환헤지 종료 여부에 따라 하단이 제한될 것"이라고 강조했다.
ssup825@newspim.com