전국 광역 단체장 8월 11일 일정

AI 핵심 요약beta
- 전재수 부산시장이 3일 공공기관 이전 TF 회의를 열었다
- 전국 시도지사들이 3일 민생·경제 일정에 나섰다
- 이원택 전북지사는 7일부터 11일까지 하계휴가를 갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲전재수 부산시장
- 신한은행 SOL 클러스터 개소식(13:40 신한은행 서면금융센터)
- 민생 100일 동행간담회(15:00 동래시장)
- 임용장 수여식-신임 부산앵커센터장(16:30 의전실)
▲신용한 충북지사
-충북지식경영포럼 조찬 세미나(07:00 엔포드호텔)
-공약평가자문위원회 위촉식(10:00 대회의실)
-도정로드맵 착수보고회(11:00 여는마당)
▲이철우 경북도지사
- 화공 굿모닝 특강(392회);경북식품을 한류 K푸드 중심산업으로(07:20 다목적홀)
- 실.국.원장 간부회의(09:30 원융실)
▲추경호 대구광역시장
- 대구시-혁신도시 공공기관장 간담회(12:00 초례담)
- 필수의료 현장소통 간담회(16:00 경북대병원 본관 2층)
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 국무회의(10:00 정부세종청사)
▲허태정 대전시장
-확대간부회의(9:00 대회의실)
-2026 하나 JOB 매칭 페스타 in 대전(13:30 2층 로비)
-갑천생태호수공원 다온카페 개소식(14:30 갑천생태호수공원)
▲조상호 세종시장
-주간간부회의(9:00 집현실)
-2026년 통합방위협의회 3분기 정기회의(14:00 충무상황실)
▲허태정 대전시장
-확대간부회의(9:00 대회의실)
-2026 하나 JOB 매칭 페스타 in 대전(13:30 2층 로비)
-갑천생태호수공원 다온카페 개소식(14:30 갑천생태호수공원)
▲조상호 세종시장
-주간간부회의(9:00 집현실)
-2026년 통합방위협의회 3분기 정기회의(14:00 충무상황실)
▲이원택 전북지사
- 하계휴가(7~11일)
▲박완수 경남지사
- 재청
▲추미애 도지사
- 통상업무
▲박수현 충남지사
-외부 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
dbman7@newspim.com