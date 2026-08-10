의정부시, 호원권역 학생 통학버스 노선 신설

AI 핵심 요약beta
- 의정부시가 10일 호원권역 학생 통학버스 개통식을 열었다.
- 시는 11일부터 호원·장암권역 8회 노선을 본격 운행했다.
- 학생 통학시간이 하루 20분 이상 줄어들 전망이다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시가 호원·장암권역 학생들의 장거리 통학 불편을 줄이기 위해 학생 통학버스 운행 범위를 호원권역까지 넓혔다. 시는 10일 의정부광동고 체육관에서 '의정부 학생 통학버스' 호원권역 노선 개통식을 열고 11일부터 본격 운행에 들어간다고 밝혔다.
이번 노선 신설은 호원·장암권역 학생들이 가능동과 녹양동에 집중된 고등학교로 통학하며 겪던 불편을 해소하기 위해 추진됐다.
시는 학생 거주지와 학교 위치를 지리정보시스템으로 분석해 수요가 많은 지역을 중심으로 노선을 설계했다고 설명했다.
호원권역 학생 통학버스는 40인승 대형 승합차 4대를 투입해 등교 2개 노선, 하교 1개 노선을 운영한다.
하루 총 8회 운행하며 호원1·2동과 장암동, 의정부2동 일부 지역을 가능·녹양동 소재 고등학교와 연결한다. 호원고와 상우고도 경유하며 평일에만 운행하고 공휴일과 방학 기간에는 운행하지 않는다.
시 관계자는 신규 노선 운행으로 학생들의 통학 시간이 하루 20분 이상 줄어들 것으로 예상하고 있다.
의정부시는 앞서 2024년 8월 민락·고산지구에서 학생 통학버스 운행을 시작했다. 일평균 이용자는 운행 초기 173명에서 올해 3~5월 372명으로 115%p 증가했다.
시는 이 같은 운영 경험과 학부모·학생들의 노선 확대 요구를 반영해 호원권역으로 사업을 넓혔다고 밝혔다.
이날 개통식은 사업 경과 보고와 축사, 학생 대표 소감 발표, 감사장 수여, 테이프 커팅, 기념촬영 순으로 진행됐다.
김원기 시장은 "학생들의 통학 시간을 줄이고 등교 시간대 시내버스 혼잡을 완화하는 데 실질적인 도움이 될 것"이라며 "운행 이후에도 의견과 이용 현황을 세심히 살펴 안전성과 정시성을 높이겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com