'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 600만 돌파…올해 박스오피스 2위

'군체' 제치고 2026년 흥행 2위 올라
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 누적 관객 600만명을 돌파하며 올해 전체 박스오피스 2위에 올랐다고 10일 밝혔다.
영화관입장권 통합전산망에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉 13일째인 이날 오전 10시 21분 기준 누적 관객 600만명을 넘어섰다.
이는 천만 관객을 동원한 '서울의 봄'이 개봉 18일째 600만 관객을 돌파한 것보다 5일 빠른 기록이다.
이로써 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '군체'(595만 2602명)의 누적 관객 수를 넘어 2026년 전체 박스오피스 2위에 이름을 올렸다.
'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 사건 이후 모두에게 잊힌 피터 파커가 자신의 정체를 기억하는 의문의 적과 마주하고, DNA 변이로 통제하기 어려운 힘을 얻게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 액션 블록버스터다. 현재 전국 극장에서 상영 중이다.
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