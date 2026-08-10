전북도, 가정형 베란다 '태양광' 보급 확대…3050가구 지원

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도가 10일 가정형 태양광 보급을 확대했다.
- 도는 30억5000만원 들여 3050가구 설치를 지원했다.
- 가구당 20만원 안팎 부담으로 전기요금 부담을 낮췄다.
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국·지방비 최대 80만원 지원…가구당 자부담 약 20만원
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 가정에서 직접 전력을 생산하는 태양광 보급을 확대해 도민의 전기요금 부담을 낮추고 분산형 재생에너지 확산에 나선다고 10일 밝혔다.
도는 기후에너지환경부의 '2026년 가정형 베란다 태양광 보급사업'과 연계해 총 30억5000만원을 투입하고 도내 3050가구를 대상으로 태양광 발전설비 설치를 지원한다.
이번 사업은 정부가 올해 제1회 추가경정예산을 통해 신규 편성한 사업으로 가정에서 재생에너지를 직접 생산·사용할 수 있는 기반을 확대해 에너지 비용 부담을 줄이고 분산형 재생에너지 보급을 활성화하기 위해 추진된다.
총사업비는 국비 12억2000만원, 지방비 12억2000만원, 자부담 6억1000만원으로 구성된다. 지원 대상은 '건축법 시행령'에 따른 단독주택과 공동주택 소유주이며 가구당 최대 500W 이내의 태양광 발전설비 설치비를 지원한다.
500W 설비 기준 설치비는 약 100만원으로 국비와 지방비를 합쳐 최대 80만원을 지원한다. 신청 가구는 설치비의 약 20%인 20만원 정도를 부담하면 된다.
도는 시·군별 공동주택 가구 수와 사전 수요조사 결과 등을 고려해 사업량과 예산을 배분할 예정이다.
사업 참여를 원하는 도민은 한국에너지공단이 지정한 참여기업 중 설치업체를 선택한 뒤 업체와 함께 신청서류를 작성해 해당 시·군 담당 부서에 제출하면 된다.
배주현 전북자치도 청정에너지수소과장은 "가정형 태양광은 도민 누구나 적은 비용으로 참여할 수 있는 생활밀착형 에너지 정책"이라며 "전기요금 절감과 친환경 에너지 전환 효과를 체감할 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com